Kamala Harris incendeia Hecklers e diz-lhes para irem ao ‘menor’ Trump Rally

O vice-presidente apareceu em um comício em La Crosse, Wisconsin, na quinta-feira… e alguns questionadores começaram a gritar com a candidata democrata à presidência enquanto ela falava.

É difícil ouvir o que eles estão gritando, mas KH rapidamente os interrompe… dizendo que eles estão no comício errado – o que arranca risadas e muitos aplausos de seu público.

É claro que o tamanho da multidão tem sido uma questão controversa entre os dois candidatos… Donald Trump alegando que atrai multidões muito maiores do que Kamala. A guerra de palavras ficou tão grande que até o ex-presidente Barack Obama tive que pesar – usando gestos com as mãos NSFW.