Kamala Harris se distancia do comentário ‘lixo’ dos apoiadores de Trump de Biden

vice-presidente Kamala Harris está se distanciando do presidente Joe Biden as recentes críticas de Donald Trump apoiadores… deixando claro que ela espera ser uma presidente “para todos os americanos”.

O candidato democrata foi convidado a abordar o polêmico comentário de 46 na manhã de quarta-feira … depois que Biden foi criticado por sugerir que os apoiadores de Trump são “lixo” na noite de terça-feira – um retorno a uma observação semelhante que foi feita sobre Porto Rico no comício de DT no Madison Square Garden é domingo.

Embora a Casa Branca tenha tentei voltar A gafe de Biden – enfatizar que o comentário do prez era apenas sobre o comediante Tony Hinchcliffe Quem fez a escavação de relações públicas – Harris disse que não aceitaria críticas aos apoiadores de Trump.

Ela disse aos repórteres… “Discordo veementemente de qualquer crítica às pessoas com base em quem elas votam. Vocês ouviram meu discurso ontem à noite e continuamente ao longo de minha carreira. Acredito que o trabalho que faço é representar todas as pessoas, quer eles me apoiem ou não.”