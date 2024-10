Kansas, Alabama, UConn estão entre os 25 melhores da pré-temporada de basquete da AP

Kansas foi escolhido em primeiro lugar na pesquisa de basquete masculino da pré-temporada da Associated Press na segunda-feira, recebendo a aprovação em metade das 60 votações de um painel da mídia nacional para começar a temporada à frente do Alabama e do bicampeão nacional UConn.

Kansas obteve 30 votos de primeiro lugar no painel da AP. O Crimson Tide, liderado pelos guardas All-America Mark Sears e Jarin Stevenson, obteve 14 votos de primeiro lugar, e UConn, que está tentando se tornar a primeira escola desde as equipes de John Wooden na UCLA a ganhar três títulos consecutivos, recebeu 11 primeiros- coloca votos e fica em terceiro.

Houston obteve quatro votos de primeiro lugar e está em quarto lugar, logo à frente de Iowa State, que retorna seus quatro maiores artilheiros de um time que foi o segundo colocado no torneio da NCAA. Gonzaga recebeu um voto de primeiro lugar e está em sexto.

Duke, liderado pelo recruta nº 1 do consenso, Cooper Flagg, é o 7º, à frente de Baylor, Carolina do Norte e Arizona para completar o top 10.

Os Jayhawks também foram o número 1 da pré-temporada há um ano, mas a temporada dificilmente correu como planejado. Eles foram arrastados por lesões e tiveram dificuldades no jogo dos 12 grandes, e uma equipe liderada pelo pivô All-American Hunter Dickinson foi derrotada por Cincinnati no torneio de conferência e por Gonzaga na segunda rodada do torneio da NCAA.

O técnico do Kansas, Bill Self, se reformulou na entressafra, conseguindo uma das melhores classes de transferência do país com AJ Storr (Wisconsin), o guarda Zeke Mayo (estado de Dakota do Sul) e Rylan Griffen (Alabama) juntando-se a Dickinson e seus colegas veteranos Dajuan Harris Jr. Jr. – ambos parte da equipe do título nacional de 2022 dos Jayhawks – para formar uma equipe mais profunda e talentosa.

“Acolhemos com satisfação o fato de sermos o número 1, especialmente com nossos jogadores que retornaram, como Hunter, Dajuan e KJ, e então você adiciona os jogadores que contratamos”, disse Self. “O objetivo é ser o número 1 no final da temporada e, embora saudemos isso, não é o objetivo final.”

Top 25 da pré-temporada da Associated Press Votos de primeiro lugar entre parênteses Equipe Pontos. 1. Kansas (30) 1.449 2.Alabama (14) 1.428 3. UConn (11) 1.345 4. Houston (4) 1.343 5. Estado de Iowa 1.177 6. Gonzaga (1) 1.157 7. Duque 1.154 8. Baylor 1.109 9. Carolina do Norte 1.037 10.Arizona 905 11. Castanho-aloirado 901 12. Tennessee 775 13. Texas A&M 737 14. Purdue 678 15. Creighton 631 16.Arkansas 625 17. Indiana 492 18. Marquete 484 19. Texas 332 20. Cincinnati 271 21. Flórida 249 22. UCLA 210 23. Kentucky 191 24. Velha senhorita 132 25. Rutgers 102

O novo visual Big 12, que perdeu Oklahoma e Texas, mas deu as boas-vindas ao Arizona, Arizona State, Utah e Colorado, tem três dos cinco primeiros e cinco dos 10 primeiros na pesquisa da pré-temporada da AP. A SEC lidera no geral com nove equipes classificadas.

“Ter três times dos 12 grandes entre os cinco primeiros e cinco entre os 10 primeiros apenas mostra o quão competitiva esta liga será”, disse Self. “Todos os anos falamos que a Big 12 é a conferência mais difícil do país e, com as quatro adições, ela se tornou ainda mais forte.”

O número 11 de Auburn, Tennessee e Texas A&M começam no segundo 10, seguido por Purdue e Creighton. John Calipari tem o Arkansas em 16º lugar, com Indiana, Marquette, Texas e Cincinnati – fazendo sua primeira aparição nas pesquisas desde 2019 – também entre os 20 primeiros.

Os Boilermakers estão tentando ganhar o terceiro título consecutivo do Big Ten após a saída do jogador do ano da AP, Zach Edey.

“Temos três titulares de uma equipe da Final Four. Temos cinco calouros. Temos muitos caras com experiência fora desses três titulares”, disse o técnico do Purdue, Matt Painter. “Estamos entusiasmados com isso. Estamos entusiasmados com este grupo.”

Flórida, UCLA, Kentucky, Ole Miss e Rutgers completam o Top 25 da pré-temporada.

“Estou animado com as expectativas”, disse o técnico do Rutgers, Steve Pikiell, cujo time está classificado na pesquisa de pré-temporada pela primeira vez desde 1978. “Sempre tivemos grandes expectativas, e agora em uma liga com 18 times, você sabe, as pessoas estão dizendo: ‘Você é bom? Há 18 times. Eles são ótimos treinadores.’ Não sei onde estamos. Se você fosse ao nosso treino ontem, diria: ‘Oh, cara.’ E se você veio alguns dias antes, você pode pensar: ‘Ei, eles vão ser muito bons.'”

Lá fora olhando para dentro

Illinois está no topo entre outros que recebem votos depois de alcançar a Elite Oito. Rick Pitino tem St. John’s à sua porta junto com Xavier, Texas Tech e Wake Forest. A primeira enquete da temporada regular será lançada em 11 de novembro.

Tentando fazer história

Quatro escolas que nunca apareceram no Top 25 receberam votos de pré-temporada, lideradas pelos McNeese Cowboys, que voltaram ao torneio da NCAA na temporada passada. Little Rock, Grand Canyon e High Point também receberam votos.

Estatísticas e sequências

Kansas está classificado em primeiro lugar na pesquisa da pré-temporada pela quinta vez, atrás apenas da Carolina do Norte (10), Duke (9) e UCLA (8) desde a estreia da classificação da pré-temporada em 1962. … Houston tem o maior tempo sequência ativa do Top 25 com 86 semanas. Os Jayhawks estão em segundo lugar, com 65. … Iowa State tem sua melhor classificação de pré-temporada na história escolar. A Texas A&M correspondeu ao seu melhor. … Kentucky está na votação da pré-temporada pela 57ª vez, recorde. Os Tar Heels aparecem pela 55ª vez.