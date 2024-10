Kansas City Royals troll Baltimore Orioles após varredura do ALWC

O Kansas City Royals derrotou o anfitrião Baltimore Orioles por 2 a 1 na quarta-feira, vencendo o AL Wild Card Series e avançando para a rodada divisional.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

O Royals perdeu nove dos últimos 13 jogos da temporada regular, mas pegou fogo na hora certa, derrotando um time do Orioles que agora perdeu os últimos 10 jogos da pós-temporada.

A vitória de Kansas City no diamante não aconteceu sem um troll. Ele zombou de uma postagem de Baltimore antes do início da série.

A postagem original incluía um trono vazio com um papagaio sentado nele. Após a vitória, os Royals colocaram Bobby Witt Jr. no trono com photoshop com uma legenda em referência à famosa frase de Omar Little, personagem do programa “The Wire”, de Baltimore.

Você vem pela coroa que é melhor não perder.#HEYHEYHEYHEY https://t.co/JXadJiUjNc pic.twitter.com/r7yMaLbfrr – Kansas City Royals (@Royals) 2 de outubro de 2024

O gráfico também apresentava penas de papa-figo caindo no chão.

Witt fez as corridas decisivas nos jogos 1 e 2, levando o Royals à vitória. Ele terminou com três rebatidas e dois RBIs na série.

Kansas City enfrentará o New York Yankees no jogo 1, no sábado.