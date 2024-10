Kanye West é um ‘sem-teto de classe alta’ em meio a um novo começo em Tóquio, diz Touré

Kanye West está procurando um novo começo em Tóquio, apesar de se recusar a criar raízes reais na capital do Japão… jornalista musical Touré reivindicações.

O escritor compartilhou informações sobre o novo capítulo de Ye no exterior na sexta-feira, com Touré afirmando que o magnata da música está colocando toda a sua energia na autoprodução de seu novo álbum, “Bully”, no confinamento de um quarto de hotel.



Pelo que parece, Ye tem passado bastante tempo em Tóquio já há algum tempo… porém, ele ainda não comprou uma propriedade na metrópole.



Como disse Touré… Ye é essencialmente um “sem-abrigo de classe alta” e está feliz por ter a liberdade de viver num hotel, em vez de manter uma casa.

KW supostamente foi para Tóquio porque foi deixado praticamente sozinho, apesar de seu status de lista A… uma diferença marcante em seu tratamento em Los Angeles, onde ele está frequentemente em guerra com os paparazzi.

De acordo com uma das fontes de Touré, Kanye raramente é incomodado pelos fãs em Tóquio… já que eles são “muito quietos” e “muito respeitosos”. Isso permitiu que Kanye navegasse livremente pela cidade, sem sua comitiva típica.

Kanye é conhecido por se mudar frequentemente ao longo de sua carreira, fixando residência em Wyoming, Malibu, Chicago e outros lugares.

O estilo de vida nômade de Ye afetou notavelmente seu casamento com Kim Kardashianque lamentou em “Keeping Up With the Kardashians” sobre o desejo de seu então marido de viver em um estado diferente dela e de seus filhos, Norte, Santo, Chicago dar Salmo.

Kanye também ganhou as manchetes quando comprou uma famosa mansão em Malibu em 2021 por US$ 57 milhões… apenas para destruir a propriedade supostamente transformá-lo em um abrigo antiaéreo. Mais tarde, ele abandonou o projeto … vendendo o bloco desconstruído por US$ 21 milhões este ano.