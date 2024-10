Karl-Anthony Towns, após o choque, pronto para conhecer os Knicks

CHARLESTON, SC – Karl-Anthony Towns diz que sua reação inicial foi de choque ao saber que havia sido negociado de Minnesota, sua casa na NBA por nove anos, para Nova York.

Mesmo assim, o quatro vezes All-Star estava todo sorrisos na quinta-feira durante seu primeiro dia completo com os Knicks, brincando com o técnico Tom Thibodeau no final do treino do time. Towns e Thibodeau têm uma história juntos desde seu tempo em Minnesota, uma familiaridade que Towns disse que poderia ajudar ele e os Knicks a se firmarem um pouco mais rapidamente do que o normal após um acordo tão grande.

“Acho que isso nos dá uma vantagem inicial”, disse Towns sobre seu relacionamento com Thibodeau, que o treinou por dois anos e meio com os Timberwolves. “Conheço o ataque que ele gosta de executar. Sei como ele gosta de jogar na defesa e o que espera dos seus jogadores.”

Construir familiaridade com seus companheiros de equipe pode demorar um pouco mais, embora Towns tenha garantido que o guarda da All-NBA Jalen Brunson, o capitão do time, soubesse exatamente quem ele era.

“A primeira coisa que fiz foi ir até Jalen e me apresentar para dizer: ‘Olá, meu nome é Karl.’ Porque eu sei que foi uma luta para ele”, brincou Towns, aludindo ao comentário de Brunson no dia da mídia na segunda-feira, no qual ele timidamente disse que não conhecia ninguém chamado Karl. A troca não era oficial naquele momento, então os jogadores do Knicks tiveram o cuidado de não falar muito sobre seu futuro companheiro de equipe.

Towns desviou a maioria das perguntas sobre seu potencial ajuste na quadra na quinta-feira, embora jogadores como Brunson e Josh Hart tenham sido abertos ao dizer que sua adição mudará fundamentalmente o ataque, espaçando a quadra e permitindo que os Knicks usem um ataque de cinco saídas.

De sua parte, Towns disse que jogar pelo time de sua cidade natal será uma bênção para sua vida pessoal.

“Poderei ver mais minha avó e ver minha sobrinha e meu sobrinho crescerem”, disse Towns, acrescentando que seu telefone não para de vibrar com mensagens de amigos da região de Nova York que estão felizes por ter ele de volta.

Pensar na perspectiva de tocar regularmente no Madison Square Garden, o que significaria muito para sua falecida mãe, Jackie, o deixa emocionado.

Thibodeau disse que estava animado por ter a oportunidade de treinar uma versão mais experiente do Towns.

“Ele ganhou muito mais experiência. Ele agora está nos playoffs e sabe como é isso”, disse Thibodeau. “Por mais que você tente se preparar para algo assim, até passar por isso, você não entende completamente o que é. Sua compreensão está muito mais avançada agora do que em seu segundo ano na liga. é tão único que combina bem com todos.”