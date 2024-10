Karl-Anthony Towns soma 10 pontos na estreia na pré-temporada com os Knicks

CHARLOTTE, NC – Jalen Brunson pensou duas vezes antes de fazer 1 contra 2 na transição, em vez disso driblou para fora e jogou a bola atrás dele para Karl-Anthony Towns, que fez uma cesta de 3 pontos com um defensor na cara.

É o tipo de jogo de dois jogadores que os Knicks esperam que os eleve ao próximo nível e traga um campeonato da NBA para Nova York pela primeira vez desde 1973.

É a razão pela qual os Knicks trocaram pelo versátil Towns, quatro vezes All-Star da NBA, na semana passada. Ele pode esticar a defesa adversária e abrir ainda mais espaço para Brunson atuar na raia e atacar o buraco.

Towns marcou 10 pontos em arremessos de 2 de 7 e quatro rebotes em 15 minutos em sua estreia na pré-temporada com seu novo time no domingo à noite, enquanto os Knicks seguravam a vitória sobre o Charlotte Hornets por 111-109. Brunson fez 12 pontos em arremessos de 5 de 11 e três assistências.

Ambos jogaram apenas o primeiro tempo, que terminou empatado por 61 a 61.

“Conheço o talento deles, então é uma questão de jogar com eles”, disse Towns. “Finalmente vestir uma camisa dos Knicks e jogar 5 contra 5 foi muito legal.”

Brunson acrescentou: “Definitivamente vai levar tempo, mas quando as pessoas estão dispostas a fazer o que for preciso para vencer, isso vai fluir em algum momento. Estamos conversando de forma consistente, estamos na mesma página e estamos entusiasmados para sejam companheiros de equipe.”

Para Towns, esta é a primeira vez que ele muda para uma nova equipe, então ele não tem certeza de quanto tempo levará para desenvolver essa química.

“Todos os dias, é apenas aprender as tendências uns dos outros e continuar a melhorar”, disse Towns. “Essa é realmente a chave para nós.”

Mas está bem claro que Towns está animado com seu novo começo em Nova York.

“Esses caras são todos super, super especiais, muito talentosos e se esforçam”, disse Towns. “Os treinadores submeteram-nos a exercícios que nos permitem trabalhar as nossas capacidades e o nosso timing.”

Às vezes, Towns parecia fora de sincronia no ataque, mas começou a ficar mais confortável à medida que o primeiro tempo avançava. Ele lutou muito, errando suas outras quatro tentativas de 3 pontos e metade de seus pontos vieram da linha de lance livre.

“Achei que seria um pouco instável e há pequenas áreas que precisamos limpar”, disse o técnico do Knicks, Tom Thibodeau. “Eles precisam de tempo, obviamente, então eu queria que eles começassem a jogar. O primeiro jogo está chegando e precisamos chegar lá.”

Os Knicks tiveram uma boa movimentação de bola no início, mas perderam algumas bandejas.

“Vamos dar uma olhada nisso. É o momento certo”, disse Thibodeau. “Algumas sequências foram boas; algumas precisam ser melhores. [the ball] para a área errada.”

O pivô de 2,10 metros foi adquirido do Minnesota Timberwolves na semana passada em uma troca de três times que incluía o Hornets, então ele não teve muito trabalho com seus novos companheiros.

Os Knicks desistiram do três vezes All-Star Julius Randle e do guard Donte DiVincenzo, ao mesmo tempo que readquiriram Keita Bates-Diop e também receberam uma escolha no primeiro turno. Os Hornets receberam Charlie Brown, DaQuan Jeffries e Duane Washington Jr. e duas escolhas de segundo turno, junto com os direitos de draft para o pivô James Nnaji.

Towns teve média de 22,9 pontos e 10,8 rebotes, enquanto arremessou 39,8% na faixa de 3 pontos durante suas nove temporadas na liga.