Kate Beckinsale dá a entender que está fazendo suas próprias acrobacias e publica fotos horríveis de lesões

Kate Beckinsale não está deixando um dublê fazer todo o trabalho sujo em seu novo filme … revidando a sugestão, exibindo sua lesão nodosa no braço.

Claro, os fãs ficaram chocados com o número de marcas vermelhas brilhantes no corpo de Beckinsale… perguntando a ela o que exatamente aconteceu online. Ela não respondeu – mas parece claro que ela está dizendo que o filme fez isso com ela.