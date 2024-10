Kate Beckinsale, Zoe Saldana e mais estrelas chegam ao evento Power Of Women da Variety

A elite de Hollywood não deixa dúvidas sobre quem governa o mundo… são as mulheres poderosas de Tinseltown – e todas elas apareceram no evento Power of Women da Variety na noite de quinta-feira.

Kate Beckinsale, Karrueche Tran dar Selma Blair exibiu uma infinidade de estilos no evento realizado no hot spot das celebridades, Mother Wolf – com Beckinsale em uma roupa rosa claro com pernas compridas, Tran em um elegante vestido de coquetel e Blair trazendo a luz do sol em um vestido amarelo brilhante.

Como Zoe Saldana chegou com um vestido conservador sem mangas, enquanto Sarah Hyland manteve a paleta de cores simples em um elegante vestido preto e prateado.

As lendas da atuação do evento ficaram juntas no tapete vermelho… com Amy Adams dar Amy Poehler de braços dados com o comediante Carol Burnettcuja carreira está ressurgindo após uma participação recente em “Palm Royale”.

O trio compartilha grandes sorrisos… especialmente Carol, que parece muito feliz por estar no centro do evento.

Dentro do evento, o estilista Rachel Zoe e atriz Justine Lupe sente-se para um pequeno jantar, um pouco de bebida – e muita conversa!

Entre os outros nomes em negrito presentes … Julie Bowen, Leslie Jones, Jesse Tyler Ferguson, Adicionar Ann Walterestrela de “Bebê Rena” Nava Mau, Jay Shetty, Chandler Kinney, Elizabeth Bancos e muito mais.

O evento Variety Power of Women celebra mulheres influentes no entretenimento – com foco particular em seu trabalho filantrópico. Adams, Burnett, Saldana e Hyland receberam prêmios por seu trabalho de defesa de direitos.