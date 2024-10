Kate Middleton visita local de esfaqueamento em aula de dança com tema de Taylor Swift

Kate Middleton está de volta aos seus deveres reais… visitando o centro comunitário onde três crianças foram mortas a facadas durante uma Taylor Swift– aula de dança temática.

A Princesa de Gales passou no Centro Comunitário de Southport na quinta-feira para falar com membros dos serviços de emergência… parecendo solene enquanto ela e seu marido, Príncipe Guilhermeconversou com vários participantes.

KM usava um sobretudo marrom escuro com um vestido marrom por baixo manchado com bolinhas brancas… combinando com seu homem em sua combinação de blazer cinza e suéter marrom.



Lembre-se… no final de julho, um jovem de 17 anos saiu em uma farra de facadas em uma aula de dança – matando três crianças e ferindo mais sete pessoas.

Taylor escreveu uma homenagem às vítimas no dia seguinte e apareceu para se encontrar com alguns deles algumas semanas depois.

Para Kate, esta é uma das raras aparições que ela fez desde a primeira vez anunciando seu diagnóstico de câncer em março. Ela participou do Trooping the Color – uma cerimônia anual para o aniversário oficial do rei – e Wimbledon em junho e julho, respectivamente.

Sua reunião na quinta-feira parece indicar que ela está lentamente retornando à vida pública. Há cerca de um mês, ela anunciou que estava feito com quimioterapia … acrescentando que estava “ansiosa para voltar ao trabalho e realizar mais alguns compromissos públicos”.