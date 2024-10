Kawhi Leonard (joelho), do Clippers, incerto para abertura da temporada

INGLEWOOD, Califórnia – Kawhi Leonard foi descartado pelo restante da pré-temporada, e seu status para a abertura da temporada do LA Clippers, em 23 de outubro, permanece incerto.

O técnico do Clippers, Ty Lue, confirmou na segunda-feira que Leonard não jogará na final da pré-temporada do time contra o Sacramento Kings, na quinta-feira. Leonard não se preparou bem nesta pré-temporada, perdendo os três primeiros jogos e a vitória de segunda-feira à noite por 110-96 contra o Dallas Mavericks no Intuit Dome por causa de uma inflamação no joelho direito.

“Continuem a reabilitação”, disse Lue quando questionado sobre o plano para Leonard esta semana. “Continue melhorando. Continue marcando as caixas.”

Leonard não participou de treinos de contato no campo de treinamento, pois a equipe tem sido cautelosa com sua estrela da franquia. Lue disse que Leonard passou treinos fortalecendo o joelho.

Leonard perdeu os últimos oito jogos da última temporada regular e ficou limitado a dois jogos na derrota de seis jogos no primeiro turno para o Dallas na pós-temporada por causa de uma inflamação no joelho direito reparado cirurgicamente.

Escolhas do Editor

Leonard e os Clippers passaram por diversos tratamentos médicos para controlar a inflamação desde o final da temporada passada. O All-Star disse no início do acampamento que estava muito mais confiante de que ele e a equipe médica controlavam melhor a condição.

Embora Leonard tenha dito que está se sentindo muito melhor agora, o duas vezes MVP das Finais disse que quer ter certeza de que estará disponível no final da temporada e não terá que lidar com a incômoda inflamação no joelho, que passou por cirurgias. seu LCA e menisco.

Lawrence Frank, presidente de operações de basquete, disse antes do início do acampamento que Leonard ainda tinha alguma inflamação no joelho e que o time queria estar o mais seguro possível e manteria Leonard fora dos treinos de contato.

Questionado durante o jogo de pré-temporada dos Clippers contra o Golden State Warriors, no Havaí, em 5 de outubro, se ele precisava jogar na pré-temporada para jogar na abertura da temporada, Leonard disse que sempre há um “acúmulo… especialmente no posição em que estou.”

Sempre que Leonard retornar à quadra, ele e os Clippers terão que determinar o melhor caminho para mantê-lo saudável a longo prazo, incluindo potencialmente ficar de fora de jogos consecutivos.

“Eu me sinto bem”, disse Leonard em 5 de outubro. “Estou demorando, ficando mais forte e me preparando.

“Estamos indo devagar, dia após dia, e apenas tentando me colocar de volta no chão. Assim que essas conversas chegarem, veremos do que eles estão falando [on the best approach for back-to-backs].”

Os Clippers enfrentam o Phoenix Suns em 23 de outubro, no primeiro jogo de basquete da temporada regular do Intuit Dome.