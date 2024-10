Kayla Harrison ‘egoisticamente’ espera que a ex-companheira de equipe Amanda Nunes retorne da aposentadoria

Assim como dominou as Olimpíadas a caminho de duas medalhas de ouro, Kayla Harrison há muito deseja ser considerada a melhor do mundo no que diz respeito à sua carreira de lutadora.

Harrison não quer apenas ganhar campeonatos, ela quer se aposentar como a maior lutadora da história do esporte, e ela sabe que ainda há muitos obstáculos a serem superados antes que ela possa ganhar essa distinção. Talvez o caminho mais rápido para seu objetivo fosse ganhar um título do UFC e então receber a ex-campeã Amanda Nunes de volta à competição depois que “The Lioness” provocou um possível retorno da aposentadoria. Nunes encerrou sua carreira em 2023, aposentando-se com os títulos peso galo e pena do UFC ainda sobre os ombros.

Embora já tenham sido companheiros de equipe sob os mesmos treinadores no American Top Team, na Flórida, Harrison sabe que derrotar Nunes acrescentaria um grande elogio ao seu histórico e é um desafio que ela acolhe com satisfação.

“Egoisticamente, espero que ela o faça [return]”, Harrison disse ao MMA Fighting. “Não tenho nenhum problema com Amanda além de ela tentar jogar o American Top Team debaixo do ônibus. Não brinque com meus amigos.

“Mas ouça, se ela está feliz e vivendo seu sonho, isso é ótimo, mas egoisticamente, eu adoraria que ela voltasse para que eu pudesse acabar com todo o barulho.”

Em suas duas últimas lutas no UFC, Nunes vingou uma derrota passada para Julianna Peña para recuperar o título do peso galo e depois atropelou Irene Aldana no que foi a última aparição de Nunes na promoção.

A revanche do Peña aconteceu sete meses depois de Nunes sofrer uma derrota chocante para a “Venezuelana Vixen”. Nunes perdeu o título do UFC após ser finalizada com um mata-leão no segundo round. Essa foi a primeira vez que Nunes enfrentou uma derrota em seis anos. As coisas foram muito diferentes na segunda luta, com Nunes punindo brutalmente Peña por cinco rounds antes de vencer por decisão desequilibrada, com um juiz dando a Nunes um placar de 50-43.

No longo prazo, Harrison espera ter a chance de vencer os dois, mas reconhece que por mais que Peña mereça crédito pela vitória, ela ainda considera Nunes o melhor lutador e o maior acréscimo ao seu currículo.

“Nunca vou tirar essa vitória de Julianna”, disse Harrison. “Era a noite dela. Parabéns a ela. O raio raramente atinge o mesmo lugar duas vezes. Acho que a Amanda é a melhor lutadora e quem sabe o que aconteceu. Estou animado para ver como Julianna fica nessa luta [against Raquel Pennington] – se ela chegar à luta.

Embora Harrison tenha planos grandiosos para seu futuro, nada disso acontecerá se ela cometer um deslize em sua próxima luta contra Ketlen Vieira no UFC 307. É por isso que toda conversa sobre o título, Nunes ou qualquer outra pessoa termina com Harrison mais uma vez trazendo à tona o problema de Vieira. nome como o único que importa agora.

“Veremos o que acontece”, disse Harrison. “Estou focado em Ketlen Vieira, 5 de outubro, UFC 307, 135 quilos, um passo mais perto do gol.

“Um passo de cada vez. Ketlen primeiro, depois o título e depois Amanda, se ela quiser.