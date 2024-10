Kayla Harrison manda aviso para Raquel Pennington e Julianna Pena: ‘Quem vencer essa luta, aproveite enquanto pode’

Kayla Harrison estava pronta para a disputa pelo título após sua estreia no UFC 300, mas se ela tiver que vencer mais uma luta para chegar lá, que assim seja.

A ex-campeã do PFL – atualmente número 1 com 135 libras no MMA Fighting Global Rankings – acreditava que sua segunda luta no UFC poderia ter o ouro em jogo, mas no final os casamenteiros decidiram colocar a campeã peso galo Raquel Pennington contra Julianna Peña no Co-evento principal do UFC 307. Harrison agora enfrenta Ketlen Vieira no mesmo card e ela planeja enviar ao campeão e ao desafiante uma mensagem bastante enfática no dia 5 de outubro.

“Quer dizer, olha, não sou a pessoa mais paciente”, disse Harrison ao MMA Fighting. “Sinto que isso sempre foi uma luta para mim. Como eu quero e quero no meu tempo. Eu quero quando digo que quero, não para mim, o tempo de Deus. Então, eu estava esperançoso – simplesmente me sinto pronto. Estou pronto. Estou pronto para todos na divisão. Estou pronto para ir lá e provar que sou o melhor do mundo e que mereço ser campeão do UFC.

“Dito isso, acho que muita gente queria que eu lutasse pelo título, mas pelo que entendi, Dana [White] é um homem de palavra e fez uma promessa a Julianna, então agora é a vez dela. Quem vencer essa luta, aproveite enquanto pode. Isso é tudo que tenho a dizer sobre isso.”

Quando se trata desse confronto, Harrison realmente não se importa com quem vence, desde que ela consiga a próxima chance pelo título, embora estilisticamente ela favoreça ligeiramente Peña nesse aspecto.

Ao mesmo tempo, a duas vezes medalhista de ouro olímpica no judô reconhece que a longa paralisação de Peña – ela não luta há quase dois anos e meio – pode influenciar o resultado da luta.

“Eu só acho que tenho tendência para o estilo grappler pesado”, explicou Harrison. “Então eu sei que Julianna é um pouco mais grappler, eu diria, do que Raquel. Raquel só [a] resistente, durável, boxeador. Ela é decente em todos os lugares, mas sua força está mais na trocação e no boxe sujo. Eu diria que a força da Julianna está mais no grappler, então tenho tendência a me inclinar para os grapplers.

“Dito isso, acho que é uma luta 50/50. Julianna não luta há muito tempo. Ferrugem em algo real, na minha opinião. A Raquel é campeã do mundo e quando você é campeã do mundo isso te dá uma certa confiança em você mesmo, nas suas habilidades e na sua equipe. Não se engane, entrar em uma gaiola e trancar a porta é assustador. O lado mental deste esporte é muito maior do que acho que as pessoas conseguem processar. Ser campeão, acho que faz a diferença.”

Antes mesmo de assinar com o UFC como um dos maiores agentes livres do esporte, Harrison já havia trocado mais do que algumas palavras com Peña por meio de entrevistas e nas redes sociais.

Peña fez declarações inflamadas sobre Harrison, incluindo uma acusação de que Harrison usou drogas para melhorar o desempenho. Harrison nunca testou positivo para uma substância proibida e ela ressaltou veementemente que passou uma vida inteira de testes de drogas como membro da equipe olímpica de judô dos EUA em dois ciclos separados ao longo de oito anos.

Como a guerra de palavras entre eles às vezes se tornou desagradável, Harrison admite que seria mais gratificante tirar o título de Peña se tudo acontecer assim, mas ela certamente não zombará de enfrentar Pennington se ainda for a campeã depois UFC 307.

“Quero dizer, escute, eu preferiria enfiar uma cotovelada no crânio de Julianna ou no crânio de Raquel – Julianna, todos os dias da semana que termina em ‘Y’”, disse Harrison. “Mas sem emoção.

“Este é o meu trabalho. Isso é o que eu faço. Lutarei com quem estiver na minha frente. Mas tendo dito isso, sim, com certeza eu iria gostar [beating Peña]. Seria uma ótima noite para mim.”