Kayla Harrison reage ao PFL zombando dela antes do UFC 307: ‘Você quer falar merda sobre mim? Vá em frente’

Kayla Harrison está seguindo o caminho certo.

Poucas horas antes de derrotar Ketlen Vieira no UFC 307, seus ex-empregadores do PFL postaram uma mensagem no Twitter zombando da única derrota de Harrison quando ela caiu para Larissa Pacheco por decisão em 2022. O tweet viral chamou muita atenção com Pacheco dizendo o A mudança foi “desnecessária” e o CEO do UFC, Dana White, riu e acrescentou “quando você está perdendo tanto dinheiro quanto eles, vá em frente”.

De sua parte, Harrison viu o tweet, mas se recusou a morder a isca e se envolver em algum tipo de guerra de palavras com seus ex-promotores.

“Eu atuo com gratidão e cresci nessa organização”, disse Harrison ao MMA Fighting. “Consegui sustentar financeiramente minha família. Tenho abundância financeira. Eu cresci muito lá. Sou grato pelo que acredito ter ajudado a construir ali. Sinto que fui uma grande parte disso e tenho orgulho disso.

“Mas eu simplesmente não tenho tempo para esse tipo de negatividade e essas escavações. Eu não ligo. Vou ficar na minha pista. Estou fazendo minha coisa. Estou perseguindo meus sonhos. Se alguém tiver algum problema com isso, eu já disse isso muito claramente antes – eles podem se foder. Eu não tenho nada a dizer. Você quer falar merda sobre eu ter perdido uma luta? Vá em frente.”

Desde que deixou o PFL como agente livre e assinou com o UFC, Harrison evitou atacar a organização que ela chamava de lar nas primeiras 17 lutas de sua carreira.

Enquanto isso, o cofundador do PFL, Donn Davis, afirmou continuamente que Harrison deixou a organização porque estava fugindo de possíveis lutas contra Pacheco e Cris Cyborg – apesar do fato de Harrison ter na verdade duas vitórias sobre Pacheco em encontros anteriores.

Independentemente disso, Harrison não vai começar a atacar o PFL de repente só porque a promoção decidiu usar o nome dela na tentativa de promover uma luta entre Pacheco e Cyborg no dia 19 de outubro.

“É por isso que não preciso dizer nada”, explicou Harrison. “Porque essas escolhas falam por si. Eu não vou descer. Eu não vou falar merda. Não vou dizer um monte de coisas que eu poderia dizer e expor um monte [of dirty laundry]. Não vou fazer isso porque não adianta.

“Isso não é quem eu sou como pessoa. Esse não é o tipo de negócio que eu quero fazer. Não é por isso que quero ser conhecido. Então vou manter a cabeça baixa, trabalhar duro, você quer falar merda sobre mim? Vá em frente. Eu ajudei a construir essa empresa.”

No que diz respeito à sua decisão de mudar de promoção, Harrison está confiante agora mais do que nunca de que fez a escolha certa.

“Não tenho dúvidas”, disse Harrison. “Estou exatamente onde deveria estar.”