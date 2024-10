Kayla Harrison revela que foi hospitalizada, ‘Peeing Blood’, semana antes do UFC 307

TMZSports. com

O acampamento de luta não foi nada tranquilo para Kayla Harrison … a estrela do UFC nos conta que foi hospitalizada e “xixi sangue” uma semana antes do UFC 307!

O peso galo de 34 anos se juntou Babcock é o TMZ Esportes Programa de TV (vai ao ar todas as noites em FS1 ) na segunda-feira… onde ela revelou a preparação para o Ketlen Vieira a sucata não saiu exatamente como planejado.

“Sabe, não gosto de dar desculpas. Tive que ir ao hospital uma semana antes, estava com vontade de urinar sangue e havia algumas coisas acontecendo. Então, não gosto de dar desculpas, mas definitivamente estava Não foi o meu melhor dentro da jaula no sábado à noite e sei que posso ser melhor e crescer com isso.