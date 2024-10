Kayla Harrison revela visita ao hospital antes do UFC 307 e responde a Julianna Pena se recusando a dizer seu nome

Kayla Harrison nunca pensou em desistir do UFC 307, mesmo tendo sido forçada a ir ao hospital poucos dias antes da luta contra Ketlen Vieira.

A duas vezes medalhista de ouro olímpica enfrentou uma infecção que a forçou a tomar antibióticos antes da luta. Dito isso, Harrison sempre planejou lutar de qualquer maneira e ela se recusa a colocar a culpa em sua doença por tomar uma decisão no sábado, depois de prometer outro final cruel.

“Eu realmente não gosto de dar desculpas”, disse Harrison ao MMA Fighting. “Tive que ir ao hospital na semana passada. Havia sangue na minha urina. Tive uma infecção muito forte que começou a se espalhar. Eu estava tomando antibióticos. Eu tinha sangue na urina. Foi um monte de coisas acontecendo, mas não é uma desculpa. Tenho que ser o melhor do mundo no meu pior dia.”

Apesar de não estar se sentindo bem, Harrison ainda dominou amplamente a luta, conquistando uma vitória por decisão unânime e passando para 2 a 0 no UFC.

Por mais que ela quisesse fazer uma declaração enfática com seu desempenho, Harrison ainda aprendeu muito sobre si mesma e como ela precisa se preparar para as lutas que virão depois de alguns dias difíceis que antecederam o evento.

“Depois de 12 semanas comendo como ar e orações, não, íamos encontrar uma maneira [to fight] faça chuva ou faça sol”, disse Harrison. “Além disso, apenas tudo o que estava em jogo. Ouça, estou grato por ter conseguido a vitória e ter conseguido ir lá e ainda conseguir o ‘W’, mas fora isso, estou ansioso para voltar à academia. Tenho muitas coisas que quero melhorar. Eu sei que essa luta realmente vai me ajudar a crescer.

“Mesmo fora da jaula. Algumas das decisões que tomei serão boas para mim. Acho que comi demais depois de me pesar. Estava com tanta fome que acho que exagerei. Me senti meio mal no sábado, porque comi demais. Preciso fazer um trabalho melhor para me manter disciplinado mesmo depois da pesagem. Preciso seguir o plano de jogo. Há muitas coisas que posso melhorar.”

Harrison derrotou tanto seus competidores ao longo dos anos – incluindo a ex-campeã Holly Holm em sua estreia no UFC – que as expectativas são sempre altas quando ela compete. Ela mantém padrões semelhantes, mas passar por tudo o que fez antes da luta contra Vieira e ainda assim conseguir a vitória foi o que mais importou.

“Foi bom para mim”, disse Harrison. “Acho que se toda luta é fácil, quando você chega nas lutas difíceis você não confia em si mesmo. Não que eu nunca confiasse em mim mesmo. Eu sei o quão duro eu sou. Eu sei que tenho a capacidade de cavar fundo e sempre encontrar um caminho. Acho que não foi ruim ter que superar algumas adversidades no sábado.”

Após a vitória, Harrison foi aos bastidores para as entrevistas pós-luta e depois sentou-se para assistir a luta pelo título peso galo feminino entre Raquel Pennington e Julianna Peña. Espera-se que ela lute pelo título em seguida, então Harrison tinha interesse em ver como a luta pelo título se desenrolaria. No final, Peña conquistou uma polêmica vitória por decisão para se tornar bicampeão do UFC.

“Acho que perdi o primeiro round, mas também fiz do jeito da Raquel e aí olhei para as Decisões do MMA ou seja lá o que for, todo jornalista tinha isso pela Raquel e nunca vi isso onde todos vocês concordam,” Harrison disse sobre a decisão. “Fiquei surpreso. Acho que é uma regra tácita em nosso esporte: você não rouba o título. Você tem que ficar com o título. Eu me sinto mal por ‘Rocky’. Ela está quieta. Ela é uma campeã humilde, mas é a campeã. Ser levado assim deve ser difícil.

“Não [I wasn’t impressed by Julianna]e para não falar merda – eu sei que vamos entrar nisso em breve – simplesmente não vejo nenhum crescimento. Desde a briga com Amanda [Nunes]não vejo muito progresso. Essa é apenas minha opinião pessoal. Ela é durona como o inferno, eu admito isso. Ela é durona como pregos.”

Com o cinturão de volta na cintura, Peña foi convidada por Joe Rogan para falar sobre sua próxima luta com o UFC colocando uma câmera em Harrison nos bastidores para saber sua reação.

Para sua decepção, Harrison nem ouviu seu nome ser mencionado quando Peña lançou uma diatribe criticando a ex-adversária Amanda Nunes, que está aposentada há mais de um ano. Harrison só conseguiu encolher os ombros e balançar a cabeça enquanto Peña continuava a convocar uma luta que dificilmente aconteceria agora.

“Quer dizer, acho que isso diz muito”, disse Harrison sobre Peña dispensá-la naquele momento. “Aí ela diz que não vou chamar Amanda, estou com medo. Não, querido, só tenho um plano. Quero bater em você e depois quero bater em Amanda.

“Acho que ela está intimidada. Quando a verdade não funciona, ela tem que dizer que estou tomando esteróides. Ela tem que dizer que não ficou impressionada. Ela tem que dizer que Amanda é a maior briga. Ela vai continuar dando desculpas. Eu posso simplesmente me controlar. Estou pronto para lutar. Eu quero lutar. Quero lutar pelo título. Espero que isso aconteça.”

Harrison afirmou inúmeras vezes que ela realmente não se importava com quem venceria o co-evento principal do UFC 307, desde que conseguisse o vencedor, mas ela está definitivamente animada com a chance de silenciar Peña de uma vez por todas.

“Eu só acho que estilisticamente sou um pesadelo para ela. Isso é difícil”, disse Harrison. “Acho que todo mundo é uma luta dura. Acho que agora estamos nos níveis mais altos do esporte. Estamos falando dos melhores dos melhores e eles já existem há muito tempo. Eles são experientes. Eles passaram por guerras. Estamos falando do melhor dos melhores. Então todo mundo é uma luta difícil.

“Estilisticamente, acho que provavelmente Julianna é uma luta mais fácil para mim do que Ketlen. Julianna provavelmente é uma luta mais fácil para mim do que Raquel, mas, novamente, acho que sou a melhor do mundo. Acredito que sou o melhor do mundo. Então eu sou a luta difícil.”