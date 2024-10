Kayla Harrison se envolve em guerra de palavras desagradável com Julianna Pena e Ketlen Vieira

Kayla Harrison não é a luta principal do UFC 307, mas ela definitivamente foi o centro das atenções durante algumas discussões acaloradas durante a coletiva de imprensa pré-luta na quinta-feira.

Era quase esperado que a duas vezes medalhista de ouro olímpica no judô se envolvesse em uma guerra de palavras com Julianna Pena depois de terem alternado entrevistas durante a maior parte do ano passado. Enquanto Harrison enfrenta Ketlen Vieira no sábado, e Pena busca o ouro contra Raquel Pennington, os dois lutadores raramente escapam de uma entrevista sem serem questionados sobre uma possível luta entre eles.

Mesmo assim, Harrison tentou manter sua declaração de que não importa quem fica com o cinturão depois do UFC 307 porque ela está vindo atrás deles.

“Preencha a lacuna”, disse Harrison sobre sua escolha de oponentes. “Não importa. É apenas uma questão de tempo. Eu sou a rainha sem coroa. No primeiro sábado à noite, derroto Ketlen e depois venho pelo título. Aproveitem enquanto podem, senhoras.

Claro, Harrison admitiu que ficaria feliz em dar uma cotovelada na cabeça de Pena de graça, o que gerou uma resposta da ex-campeã peso-galo feminino do UFC.

“Eu conheço a violência”, disse Pena. “Kayla acabou de chegar ao local. Para mim, da última vez que ela enfrentou uma brasileira, ela veio correndo para o UFC.”

Embora Pena quisesse trazer à tona a única derrota na carreira de Harrison em uma decisão para Larissa Pacheco no PFL, o peso galo de 34 anos rapidamente lembrou ao seu homólogo que ela tem estado muito mais ativa com muito menos tempo no esporte.

“Tenho mais finalizações do que Julianna tem vitórias”, disse Harrison. “Eu não sei do que ela está falando. É melhor ela ir devagar.

“[I] acabou de chegar? Ganhei duas medalhas de ouro olímpicas. Você começou sua carreira em 2009 e tem 10-5 anos. Comecei em 2018 e tenho 17-1.”

Esse número não pareceu impressionar Pena.

“É fácil ter 17-1 quando você está lutando contra malditas latas de tomate”, disse Pena.

Talvez a guerra de palavras mais estranha tenha vindo da interação de Harrison com Vieira, que entra na luta como um dos maiores azarões de todo o card.

Geralmente de fala mansa, principalmente porque normalmente fala através de um tradutor, Vieira ficou bastante animada na quinta-feira enquanto dava tiros pessoais e golpes baixos em Harrison.

“Escute, vai ser muito difícil olhar para sua cara feia para mim”, disse Vieira. “Vai ficar tudo bem quando você se olhar no espelho.”

O comentário sobre sua aparência foi obviamente inesperado, mas Harrison lembrou a Vieira “minha mãe me acha bonita… meus filhos também me acham bonita”, antes de encerrar chamando seu oponente de “idiota”.

A frustração de Vieira com Harrison decorre da atenção que o ex-bicampeão do PFL recebeu desde que assinou com o UFC como agente livre de alto nível. Em sua primeira aparição na promoção, Harrison conseguiu uma vaga no cobiçado card do UFC 300, onde desmantelou a ex-campeã Holly Holm e venceu por finalização em dois rounds.

Agora Harrison está competindo em uma luta de fato pelo desafiante número 1 enquanto aguarda a chance de enfrentar Pennington ou Pena em seguida.

Isso simplesmente não parecia certo para Vieira, que vem avançando no peso galo feminino do UFC há oito anos.

“Sei que você tem uma grande história no judô e respeito isso, mas você pular a fila acho que é um pouco demais”, disse Vieira. “Trabalhamos muito para isso. Pense em mim, desde 2018, primeiro venci Sara McMann e pensei que tinha uma chance pelo título. Aí eu fui lá e venci a Cat Zingano, a garota que realmente venceu a Amanda Nunes, achei que tinha chance de título. Depois venci dois ex-campeões e pensei que teria uma chance pelo título.

“De repente você chega aqui e pula a fila. Na verdade eu tive uma derrota naquela época e perdi para a Raquel Pennington, alguém atuante, a atual campeã, alguém que admiro muito e alguém que me espelho, meu jogo e a maneira como me comporto [after]. Porque acho que vir aqui e ser campeão de verdade é mais do que vir aqui e dizer muita mortadela.”

Apesar de toda a conversa sobre ela furar a fila ou conseguir algo que não merece, Harrison lembrou a todos no palco que ela está pronta para todos os desafios e os convida a tentar calá-la.

“Essa é a diferença entre mim e todas essas garotas”, disse Harrison. “Eu venho aqui e eles reclamam ‘ela furou a fila, está tomando esteroides, não é justo, ela não deveria fazer isso, ela não deveria fazer aquilo’. Se esta fosse a minha categoria e eu fosse o campeão, eu diria para vir e mostrar quem é o campeão.”