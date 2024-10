Kayla Nicole diz que mamãe ficou ofendida com a reação do podcast de Angel Reese

Reproduzir conteúdo de vídeo



Travis Kelceex Kayla Nicoleestá se abrindo sobre sua recente aparição no Anjo Reese‘s podcast e a reação que se seguiu … dizendo que embora ela não prestasse atenção à negatividade, sua mãe ficou ‘ofendida’ pelos comentários na mídia social.

O influenciador ganhou as manchetes por falando sobre vários assuntos no programa “Unapologeically Angel” da estrela do Chicago Sky na semana passada … incluindo relacionamentos anteriores, rumores sobre seu rompimento com o tight end do Kansas City Chiefs e ser alvo de Taylor Swift um fã.



Durante uma reunião em “Eu sou atleta”, Kayla admitiu que pode ter mudado algumas de suas respostas – ou não ter feito nenhum comentário em determinados momentos – para incorporar totalmente sua personagem… mas, no final das contas, ela sentiu que lidou com tudo com graça.

“Achei que respondi às perguntas da melhor maneira possível”, disse Kayla. “O público tinha a sua interpretação das coisas – isso não importava para mim.”

Kayla pode não ter se importado com a conversa que veio com o podcast… mas isso afetou sua mãe.

“Minha mãe me liga, no entanto. E são essas conversas… isso é o que importa para mim, porque ela está ofendida. Ela está magoada com a forma como as pessoas estão percebendo sua filha. Ela está magoada com as manchetes negativas e a maneira como as pessoas estão divulgando isso. E até minha mãe disse: ‘Talvez da próxima vez não respondamos a essas perguntas’ e é simples assim. Não dê energia.

Kayla atribuiu tudo isso ao fato de não ter tido muito treinamento em mídia… e está tratando tudo como uma experiência de aprendizado.