Keke Palmer fala sério sobre o relacionamento de Rocky com o ex Darius Jackson

Keke Palmer está caindo na real sobre seu relacionamento tumultuado com o ex Dario Jacksondizendo que teve que recorrer aos tribunais em uma tentativa desesperada de restaurar a ordem quando as coisas saíram do controle.

A atriz contou PESSOAS foi a experiência mais difícil que ela já enfrentou… revelando que muita coisa estava acontecendo a portas fechadas, principalmente com o nascimento do filho deles Leão no ano passado e sua fama colocou grande estresse em seu relacionamento.

Keke mergulha em tudo isso em seu próximo livro, “Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative”, lançado em novembro. 19 – e ela precisava de muitas páginas para desvendar tudo – incluindo aquele momento infame em que Darius publicamente chamou a roupa que ela usava para um Usher concerto no ano passado.



Reproduzir conteúdo de vídeo





05/07/23

Keke também procurou um emprego temporário ordem de restrição contra Darius, alegando casos de abuso doméstico e emocional.

Apesar das coisas terem saído tão profundamente do controle, os ex-namorados se estabeleceram amigavelmente e conseguiram a guarda conjunta de seu filho meses depois… e olhando para trás, Keke admite que gostaria de poder dizer que Darius era terrível o tempo todo, mas a situação era ‘ Não é preto e branco.