Ken Page, voz de Oogie Boogie, morto aos 70 anos

Representante de Ken, Lance Kirkland disse ao TMZ … o ator de ‘Nightmare Before Christmas’ faleceu “muito pacificamente” em sua casa em St. Luís segunda-feira. Disseram-nos que Ken sentou-se em sua cadeira e faleceu durante o sono.

Esta confirmação vem depois do amigo de Ken Dorian Hannaway acessou o Facebook na noite de segunda-feira para compartilhar a trágica notícia. Na época, a produtora disse aos seus seguidores que KP havia “passado para o próximo show”, deixando-a com o coração partido.

Atriz Shari Belafonte seguiu-se com uma comovente homenagem a Ken, lembrando o ator como “um dos caras mais doces e talentosos do planeta”.

Ken ficou mais conhecido por dar voz ao vilão Oogie Boogie em Tim Burton O musical de animação de 1993, “The Nightmare Before Christmas” … um elemento regular das temporadas de Halloween e Natal.

Seus outros créditos notáveis ​​​​incluem “Family Matters”, “All Dogs Go to Heaven”, “Sable”, “Adventures in Wonderland” e “Dreamgirls”.