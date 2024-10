Kendrick Lamar fala sobre como fazer ‘Not Like Us’ e acredita em ‘Love & War’

Kendrick Lamar está finalmente abordando seu topo das paradas Drake diss “Not Like Us” – no verdadeiro estilo de Gêmeos… há um tempo para a paz e um tempo para lutar!!!

O futuro artista do intervalo do Super Bowl foi questionado sobre o que “Not Like Us” significava para ele por seu amigo de longa data e colaborador de “All The Stars”. SZA para seu Harper’s Bazaar história de capa Segunda-feira… ele diz que “Not Like Us” personifica sua personalidade!!!

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

“’Not Like Us’ é a energia de quem eu sou, o tipo de homem que represento”, disse K. Dot a SZA rindo. “Agora, se você se identifica com o homem que eu represento… Este homem tem moral, tem valores, acredita em algo, defende algo.

Ironicamente, foi na faixa “Euphoria” de Kendrick que ele acusou Drake de não ter esse ethos … “Not Like Us” virtualmente chamou o campo OVO de abutres culturais e pedófilos por 4 minutos.

K. Dot elaborou mais … “Ele é um homem que pode reconhecer seus erros e não ter medo de compartilhá-los e pode se aprofundar em ideologias ou experiências baseadas no medo para ser capaz de expressá-los sem sentir que é menos um homem.

“Se estou pensando em ‘Not Like Us’, estou pensando em mim e em quem se identifica com isso.”





As tensões aumentaram em meio ao Rap Wars de 2024 e as letras de Kendrick tornaram-se especialmente sanguinárias, como ouvidas em faixas como “Meet The Grahams”… mas o rapper pgLang afirma que a fonte de seu éter é o equilíbrio.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

“Não acredito que seja uma pessoa raivosa”, explicou Kendrick. “Mas eu acredito no amor e na guerra, e acredito que ambos precisam existir. E minha consciência disso me permite reagir às coisas, mas não me identificar com elas como quem eu sou. através de mim. É nisso que acredito.”



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com