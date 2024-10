Kerry Carpenter e Tarik Skubal ajudam Tigers a empatar ALDS vs.

CLEVELAND – Ele não começou o jogo – mas ajudou a encerrá-lo.

O rebatedor designado do Detroit Tigers, Kerry Carpenter, marcou um home run de três corridas contra Emmanuel Clase, mais próximo do Cleveland Guardians All-Star, na nona entrada do jogo 2 da American League Division Series na segunda-feira para desempatar sem gols.

A explosão – a bola mais difícil que ele acertou em sua carreira – saiu de um placar de 2 a 2 e igualou a série melhor de cinco em um jogo cada. O jogo 3 é quarta-feira em Detroit.

“Eu não estava sentado nele, mas cheguei na hora certa para seu arremesso mais difícil… e eu estava me concentrando para começar em uma determinada zona, e meus instintos assumiram o controle e ele perdeu um ponto”, Carpenter disse após a vitória dos Tigres por 3-0. “Então eu aproveitei.”

O chute de 423 pés veio depois de duas rebatidas consecutivas em Clase pelo apanhador Jake Rogers e pelo shortstop Trey Sweeney. O improvável home run foi o primeiro servido por Clase para um batedor canhoto em toda a temporada e foi apenas o nono na história da pós-temporada rebatido na nona entrada ou mais tarde de um jogo sem gols, de acordo com a ESPN Research.

“É exatamente quem você quer na base”, disse Spencer Torkelson, companheiro de equipe de Detroit. “Quando você tem um cara que consegue manter a calma nesses momentos, você tem a melhor chance de sucesso.”

Os comentários de Torkelson foram repetidos por outras pessoas no clube. Isso porque a ascensão do Detroit no segundo tempo na pós-temporada coincidiu com o retorno de Carpenter à escalação depois de perder 2 meses e meio devido a uma fratura por estresse na coluna lombar.

Os Tigres ficaram em 24º lugar em pontuação enquanto ele estava lesionado, mas saltou para 11º desde o dia em que ele voltou ao time em agosto até o final da temporada regular. Os dois home runs de Carpenter contra o Seattle em seu primeiro jogo em 13 de agosto – e outro no dia seguinte – prenunciaram seu impacto.

“Todo mundo sabe disso”, disse o técnico do Tigers, AJ Hinch. “Não é nenhum segredo que ele é uma grande ameaça e está preparado, e é o ser humano mais equilibrado possível, o que lhe permite permanecer firme em tudo o que lhe pedimos para fazer. Sentimos muita falta dele durante o ano. “

Carpenter entrou no jogo como um rebatedor na sétima entrada, aparecendo para o receptor depois de dar “zero” golpes na gaiola de rebatidas enquanto esperava sua vez. Ele sabia que teria pelo menos mais uma chance, considerando que os Guardiões estavam em seu bullpen no quinto turno e os Tigres gostam de usar seu banco para os melhores confrontos.

“É muito divertido fazer parte disso, e fazer isso fora do [Clase] é especial, porque ele é literalmente o melhor close do jogo por uma razão”, disse Carpenter.

Disse o técnico do Guardians, Stephen Vogt: “Essas coisas vão acontecer, e é lamentável o momento em que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo ele terá a bola no nono novamente.”

A tensão nervosa aumentou ao longo da tarde, pois nenhuma das equipes conseguiu levar um corredor para casa. Embora o titular do Guardians, Matthew Boyd, tenha saído do jogo no quinto lugar, esse não foi o caso do ás do Tigers, Tarik Skubal. O provável vencedor de AL Cy Young estava tão bom como sempre, lançando sete entradas de shutout enquanto salvava seus melhores arremessos para bolas de jogo duplo no final da entrada na quinta e sexta entradas.

“É quando estou no meu melhor, quando mantenho o jogo simples e vou direto para os caras”, disse Skubal. “Ataque um, ataque dois e deixe os caras desconfortáveis.”

Skubal saiu do monte depois de ambos os momentos demonstrando emoção voltando para o banco de reservas.

Antes de Kerry Carpenter acertar um chute de 423 pés com duas eliminações na nona entrada de segunda-feira, o jogador mais próximo do Cleveland, Emmanuel Clase – que liderou a Liga Americana com 47 defesas – não desistia de correr desde 30 de agosto. Nick Cammett/Imagens Getty

Ele conquistou esse direito ao se tornar o quinto arremessador a iniciar sua carreira na pós-temporada com várias partidas sem gols de seis entradas ou mais. Ele eliminou o Houston Astros em seis entradas na rodada de wild card e adicionou mais sete entradas de shutout na segunda-feira. Os Guardiões acertaram apenas três rebatidas dele, rebateram oito vezes e não ganharam passe livre. Skubal era dominante.

“Há uma razão pela qual ele é o melhor arremessador do planeta”, disse o apaziguador Beau Brieske com um sorriso.

Skubal estaria na fila para iniciar o Jogo 5, se necessário.

Detroit arranhou e abriu caminho na pós-temporada antes de derrotar Houston na AL Wild Card Series. Os Tigres finalmente levaram um soco, perdendo por 7 a 0 no jogo 1 no sábado.

“Você tem que continuar na luta”, disse o apanhador Jake Rogers. “É isso.”

Os Tigers estão nessa luta há quase dois meses – desde a época em que Carpenter voltou ao time. Seu home run na segunda-feira mudou o tom da série em um instante.

“Eu sabia que tinha desaparecido”, disse ele. “E foi uma sensação incrível poder passar por esta equipe.”