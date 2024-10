euMenos de uma semana antes do início da temporada da NBA para o Phoenix Suns (eles estreiam contra o Clippers em 24 de outubro), Kevin Durant parou no microfone de Kay Adams em seu programa ‘Up e Adams’ e abordou vários temas, embora um em especial tenha surpreendido a todos.

Em determinado momento do show, Kay Adams abordou o momento difícil do Las Vegas Raiders nesta temporada, onde está em último lugar na AFC West com apenas duas vitórias e quatro derrotas. Um desempenho longe do esperado em Cidade do Pecado.

Kevin Durant interpreta o técnico dos Raiders para ajudar Tom Brady a recrutar Shedeur Sanders

Aproveitando a presença de Kevin Durant como convidado principal, eles falaram sobre o NFL e o Sóis jogador surpreendeu o apresentador pela clareza na hora de opinar sobre o futuro do Invasores.

O tema foi abordado que o atual Invasores equipe não é boa e que uma seleção muito cuidadosa deve ser feita durante os próximos Draft da NFL de 2025destacando que a franquia precisa absolutamente de um jogador de Tom Brady estilo e qualidade para recuperar prestígio.

Kevin Durant foi claro e fez algumas palavras que poderiam ser proféticas para o Invasores.

“Acho que Tom (Brady) e Shedeur Sanders a conexão funcionaria. Eu vi Mark Davis (duelo dos Raiders) conversando com Shedeur em um Ases de Las Vegas jogo há algumas semanas. O Invasores poderia ser a primeira escolha, parece que eles estão fazendo fila.”

Tom Brady e Shedeur Sanders têm histórico de treinos juntos, então se conhecem perfeitamente, o que facilitaria para o QB, que atualmente joga pelo Búfalos do Coloradopara ingressar no Invasores em 2025.