Kevin Holland responde ao desempenho explosivo do troll no UFC 307: ‘Eu me sinto um pedaço de merda’

Kevin Holland é seu pior crítico.

O contendor dos médios Roman Dolidze deu à Holanda uma dura derrota no último sábado no UFC 307, com a luta terminando no final do round de abertura, quando foi decidido que a Holanda não poderia continuar devido a uma lesão na costela sofrida enquanto Dolidze o atacava no chão. Holland parecia querer sair para o segundo round, mas a luta acabou sendo descartada.

Mais tarde, Holland respondeu a um troll da Internet no Instagram, que lhe escreveu uma mensagem vulgar (captura de tela cortesia de The Fight Bubble):

Holland legendou a postagem do Instagram Story: “Não posso responder a todos, mas sim, me sinto um pedaço de merda. Minha pena para todos aqueles que colocaram um pouco de pão em risco ou disseram ao amigo que eu iria ganhar. Estou chateado.

A captura de tela também contém uma resposta do DM de Holland, na qual ele escreveu: “Eu me sinto um pedaço de merda. Dor nas costelas como uma vagina.

Com a derrota, Holland perdeu três das últimas quatro lutas competindo nas categorias peso médio e meio-médio. A extensão da lesão na costela é desconhecida.