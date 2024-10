Kevin McCall quer novo álbum para impressionar Eva Marcille, filha Estranged

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kevin McCall tem alguns sonhos elevados com seu próximo projeto – trazer sua família de volta às boas graças, com a melhor das hipóteses de até mesmo se reunir com seu ex, Eva Marcille!!!

O cantor de R&B estava muito otimista no Taglyan Complex durante o Living Legends Foundation Awards do fim de semana, onde ele descreveu seus planos para o TMZ Hip Hop… começando com seu próximo álbum “Black Friday”.

Kevin nos conta que fez uma longa jornada – e ainda está viajando. Ele não fala com Eva há algum tempo, mas evoca o hino do mendigo atemporal “On Bended Knee”, de Boyz II Homens para identificar seus sentimentos.

Ele não está necessariamente tentando conquistar o coração de Eva novamente, mas quer mostrar a ela que pode igualar seu manejo como pai, o que ele dá estrelas douradas em todos os aspectos.

Kevin diz que infelizmente não fala com a filha que divide com Eva há 10 anos, mas espera que o barulho que ele faz com a “Black Friday” e além irá agraciar seu radar e reconquistar seu respeito por ele.

Ele notoriamente começou com Chris Brown e agora está preso ao guru produtor de Breezy estrela do rock para aquele toque especial.