Kevin Spacey retorna às filmagens pela primeira vez desde a absolvição em julgamento no Reino Unido

Kevin Spacey está pronto para se animar e voltar ao trabalho… mais de um ano depois de ter sido absolvido em seu julgamento por agressão sexual no Reino Unido.

O ator deu um vislumbre de seu novo papel na sexta-feira, postando no X uma foto sua sentado em um cavalo no set de seu novo projeto.

Segundo Kevin, ele está atualmente em locações em Phoenix, Arizona, filmando o próximo filme… porém, ele não fez menção ao título do filme.

Ele, no entanto, legendou a imagem… “Um pouco espancado, mas honrado por estar de volta ao cavalo.”

Kevin também marcou Piers Morgancom quem ele se sentou sua primeira entrevista depois que KS foi absolvido de 9 acusações de agressão sexual no Reino Unido no verão passado.