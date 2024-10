Kevin Stefanski – Deshaun Watson ainda é a melhor chance de vitória dos Browns

Um dia depois que o ataque do Cleveland Browns continuou a falhar na derrota por 20-16 para o Philadelphia Eagles, o técnico Kevin Stefanski novamente apoiou Deshaun Watson como zagueiro titular do time.

“Acho que Deshaun nos dá a melhor chance de vencer, continua a nos dar a melhor chance de vencer”, disse Stefanski na segunda-feira quando questionado por que não colocaria o reserva Jameis Winston como titular. “Precisamos jogar um futebol ofensivo muito bom na posição dele e em todas as posições para ter sucesso.”

Na derrota de domingo, a quarta consecutiva do Cleveland, os Browns se tornaram o primeiro time desde o Jacksonville Jaguars de 2014 a não conseguir chegar aos 20 pontos em cada um dos primeiros seis jogos. Cleveland também é o único time que não registrou 300 jardas totais em um jogo nesta temporada.

Watson postou um QBR de 21,5, o mais baixo entre os passadores qualificados, mas Stefanski disse após o jogo que continuará com Watson como zagueiro titular.

Na segunda-feira, ele reiterou que a decisão de continuar iniciando o Watson é sua.

Quando questionado se o coproprietário Jimmy Haslam o está “forçando” a ficar com Watson, Stefanski disse: “Não me envolvo em narrativas, mas temos um bom diálogo comigo mesmo, [general manager] André [Berry]propriedade sobre todas as coisas que têm a ver com esta equipe. Eles só me apoiaram e qualquer decisão quando se trata de futebol é minha”.