Khabib Nurmagomedov descarta retorno ao UFC e revela por que os fãs ‘nunca sentirão minha falta’

Khabib Nurmagomedov permanece firme ao afirmar que travou sua luta final.

O ex-campeão peso leve aposentado do UFC encerrou sua carreira depois de derrotar Justin Gaethje no UFC 254 em outubro de 2020, encerrando sua carreira com o título de 155 libras e um recorde de invencibilidade.

Em uma recente viagem à Indonésia, Nurmagomedov foi questionado durante uma entrevista se algum dia consideraria retornar ao octógono.

“Não há chance”, disse Nurmagomedov ao canal indonésio iNews. “Nem mesmo um por cento [chance]menos [percentage].”

É claro que Nurmagomedov ainda está no espaço do MMA, pois treina uma série de lutadores talentosos – incluindo o agora campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, junto com o detentor do título peso leve do Bellator, Usman Nurmagomedov, o provável candidato número 1 ao peso galo do UFC, Umar Nurmagomedov, e muito mais.

Por causa disso, Nurmagomedov diz que seu legado viverá à medida que o esporte das artes marciais mistas continua a crescer e evoluir.

“Se vocês precisam de campeões, estou ajudando meus irmãos a se tornarem campeões”, disse Nurmagomedov. “Temos o Islã, campeão. Temos Umar, próximo candidato. Temos Usman campeão [in Bellator].

“Temos muitos campeões. Vocês [are] nunca vou sentir minha falta porque no nosso time, na nossa academia, criamos campeões. Vocês [are] vou [always have] campeão [from our team]não se preocupe com isso.