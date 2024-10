Khalil Rountree Jr. fala sobre derrota por nocaute para Alex Pereira no UFC 307: ‘Agora sei do que sou capaz’

Khalil Rountree Jr. não saiu com a vitória em sua tentativa de se tornar campeão dos meio-pesados ​​​​no UFC 307, mas ainda assim saiu com algumas lições valiosas.

Essa é a mensagem que Rountree transmitiu em sua primeira declaração depois de cair para Alex Pereira por nocaute no quarto round para encerrar o último card pay-per-view de Salt Lake City. Apesar de um grande esforço para causar a reviravolta, Rountree não conseguiu, mas ainda mostrou muito coração enquanto lutava com um dos melhores lutadores peso por peso do esporte.

“Não ganhei o título, mas cresci ontem à noite”, escreveu Rountree no Instagram. “Alex Pereira, obrigado por me ajudar a ver que estou pronto para enfrentar o mundo. Você mostrou uma habilidade incrível, trouxe à tona uma versão minha que eu precisava vivenciar. Você é o campeão por uma razão, muito respeito. Mas agora sei do que sou capaz.”

Embora ele não fosse necessariamente considerado o candidato número 1 quando começou a luta, Rountree certamente aproveitou ao máximo a oportunidade.

Ele saiu com armas em punho assim que a luta começou e tentou arrancar a cabeça de Pereira em quase todas as trocas. Infelizmente com o passar do tempo, Rountree começou a ficar sem gasolina e Pereira assumiu.

No momento em que o quarto assalto estava chegando ao fim, Pereira havia atingido Rountree tão gravemente que tinha sangue escorrendo pelo rosto e pelo peito. A sequência final viu Pereira desferir dois socos violentos no corpo antes de um último gancho que derrubou Rountree na tela.

O árbitro imediatamente interveio para interromper a luta antes que Rountree sofresse mais danos.

Graças a vários cortes graves que sofreu durante a luta, Rountree foi imediatamente levado a um hospital local para tratamento, portanto, fora da entrevista pós-luta, ele não teve a chance de falar sobre seu desempenho até domingo.

“Brasil, vocês têm um campeão forte, tenham orgulho”, disse Rountree. “Vou demorar para me curar disso, voltarei ainda melhor, é inevitável. Estou grato. Nunca desista de si mesmo, lute sempre muito, eleve suas comunidades e encontre maneiras de aproveitar ao máximo a vida.”

Mesmo derrotado, Rountree aumentou seu estoque com esse tipo de luta e é difícil imaginar que ele não terá outra grande oportunidade quando voltar a competir.