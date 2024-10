Khalil Rountree Jr. não se incomodou após a derrota na luta pelo título do UFC 307: ‘Eu realmente abracei o momento’

Khalil Rountree Jr. ficou aquém no UFC 307, mas não subestimou o longo caminho que percorreu para chegar lá.

Na luta principal de sábado no Delta Center em Salt Lake City, Rountree enfrentou o campeão meio-pesado Alex Pereira antes de sucumbir aos golpes no Round 4. Embora Rountree estivesse coberto de sangue no final da luta, ele deu o ex-astro do kickboxing correu para ganhar dinheiro no departamento de trocação e depois disse a Joe Rogan que seu humor não foi prejudicado pela derrota.

“Meu pensamento ao entrar nessa luta foi apenas para ser grato, de verdade”, disse Rountree em sua entrevista pós-luta. “Tenho feito tudo isso há muito tempo e todo mundo ouviu minha história, mas eu estava muito animado para vir aqui e realmente abracei o momento até este momento.”

“Não, acho que não fiquei surpreso [by Pereira’s striking] de jeito nenhum”, continuou Pereira. “Achei que conseguiria acertá-lo muito mais, mas ele fez um ótimo trabalho evitando os socos e contra-ataques.”

Antes que Rountree pudesse terminar seu pensamento, ele teve que soprar um jato sangrento de catarro para limpar o nariz. O gesto horrível foi um ponto de exclamação adequado para uma das lutas mais violentas de 2024.

Rountree, que passou de Lutador final finalista a desafiante ao título do UFC durante oito anos, não tinha nada além de amor pela multidão em Salt Lake City e prometeu competir em Utah em algum momento no futuro.

“Nunca esquecerei este campo de treinamento em toda a minha vida”, disse Rountree. “Vocês têm sido incríveis pra caralho. Adoraria voltar qualquer hora, treinar em altitude, lutar aqui de novo, amo vocês. Juro por Deus que voltarei um dia.”