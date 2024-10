Khalil Rountree Jr. sofreu vários cortes horríveis no UFC 307 e foi transportado para o hospital após a luta

Khalil Rountree Jr. não esquecerá tão cedo sua batalha épica contra Alex Pereira no UFC 307, pois terá cicatrizes para mostrar.

Apesar de um esforço valente, o desafiante ao título dos meio-pesados ​​​​perdeu pouco depois que sua noite terminou com uma derrota devastadora por nocaute no quarto round, enquanto o reinado de Pereira no campeonato continuava. Após a luta, Rountree foi transportado para um hospital local de Salt Lake City por motivos de precaução, que incluíram pontos de vários cortes horríveis que sofreu durante a luta.

O CEO do UFC, Dana White, postou uma foto dos bastidores de Rountree mostrando todos os cortes e hematomas da luta contra Pereira.

Embora o resultado não tenha corrido bem, Rountree mostrou muita coragem ao dar a Pereira tudo o que podia no início da luta. Com o passar do tempo, porém, Pereira assumiu o controle com golpes precisos, incluindo um soco que causou muitos danos ao rosto de Rountree.

No momento em que a quarta rodada começou, o rosto de Rountree estava uma bagunça e tanto sangue escorria das feridas que todo o seu rosto e peito estavam cobertos.

Mesmo assim, Rountree continuou avançando até que Pereira finalmente o acertou com um par de golpes no corpo e um gancho final que encerrou sua noite. Ele não conseguiu a vitória, mas White só elogiou Rountree por seu desempenho.

“Ele não teve medo desde o primeiro turno”, disse White. “Khalil Rountree entrou lá e começou a atacar no minuto em que o sinal tocou. Sem medo, sem nervosismo, sem nervosismo. Talvez ele estivesse nervoso e nervoso, se tivesse, não demonstrou.

“Ele enfrentou um dos caras mais malvados de todos os tempos e começou a se misturar com ele. Foi incrível.”

Resta saber se todos os danos causados ​​​​foram apenas superficiais ou se Rountree sofreu algum tipo de lesão na luta. Ele será examinado por médicos em Utah antes de ser liberado para voltar para casa em Las Vegas.