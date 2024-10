Khalil Rountree revela que Sean Strickland o abordou para se desculpar por comentários anteriores

Khalil Rountree não nutre nenhuma animosidade por Sean Strickland depois de receber um pedido de desculpas do ex-campeão dos médios do UFC.

O atrito entre os lutadores remonta a um vídeo que Strickland postou nas redes sociais, onde criticou Rountree por várias supostas altercações que aconteceram enquanto eles treinavam juntos. Strickland ainda afirmou que Rountree ligou para o UFC para reclamar dele depois que ele fez um comentário espontâneo sobre sua ex-namorada.

“Se você o conhecesse, você o odiaria”, disse Strickland. “Você precisa confiar em mim nisso, ele é uma merda.”

Na quarta-feira, antes da luta no UFC 307, Rountree falou com o campeão meio-pesado Alex Pereira trazendo Strickland como parceiro de treino para se preparar para ele. Essa estratégia não o incomodou, mas Rountree revelou que na verdade recebeu um pedido de desculpas de Strickland quando eles se encontraram há alguns meses.

“Honestamente, a última interação que tive com Sean Strickland foi no UFC [Performance Institute]foi literalmente um dia depois de Dan Ige entrar naquela luta [on] tipo três horas, quatro horas de antecedência ou algo parecido”, disse Rountree durante o media day do UFC 307. “Eu estava indo para o PI, vi Dan Ige, fui até ele, dei-lhe seus elogios por ter bolas de aço entrando lá em tão pouco tempo.

“Do nada, Sean Strickland vem até mim. Ele se aproximou de mim e disse: ‘Khalil, peço desculpas, sou um idiota, na verdade gosto de você. Acho que você é um liberal, mas no geral gosto de você ou respeito você. Algo nesse sentido.”

A conversa terminou com Rountree reconhecendo que Strickland estava arrependido pelo que disse no passado e não está muito preocupado com o que poderá ser dito no futuro.

Na verdade, Rountree ficou feliz em deixar a turbulência para trás.

“O que eu entendi foi quase como esmagar qualquer carne”, disse Rountree. “Só estou dizendo que sou quem sou, vou dizer o que vou dizer, mas estou vindo aqui para apertar pessoalmente sua mão e dizer que acho que você é um liberal, mas até certo nível , eu respeito você. Foi assim. Achei que você estava vindo aqui para fazer as pazes e meio que deixei por isso mesmo.

“Agora, qualquer coisa daqui para frente, qualquer coisa que seja dita ou o que quer que seja, eu guardei isso em meu banco de memória. Então eu sei que realmente não há problema. Na verdade, é apenas conversa e não vou me preocupar com isso.”

Quando se trata da luta pelo título neste fim de semana, Rountree obviamente agradeceu ao UFC pela oportunidade, mas não prestou muita atenção na reação depois.

Houve algumas críticas de que Rountree não fez o suficiente para ganhar uma chance pelo ouro no UFC, especialmente com um candidato comprovado entre os cinco primeiros como Magomed Ankalaev esperando nos bastidores.

Acontece que nada disso incomodou muito Rountree porque ele nem viu.

“Eu não prestei atenção”, disse Rountree. “Não tenho espaço, não tenho tempo para a opinião dos outros. Olha, estou lutando pelo título no sábado. Assim que recebi a notícia, foi só nisso que me concentrei. Se isso incomoda as pessoas, não é da minha conta.

“Meu negócio é fazer o que o UFC me manda fazer. Todo mundo terá opiniões mesmo depois disso. Não posso deixar que isso seja minha preocupação.”

Se há um aspecto da luta que Rountree abraçou é o enredo potencial sobre ele derrotar outro kickboxer de classe mundial para se tornar campeão do UFC.

Ele já derrotou a lenda do kickboxing Gokhan Saki e conquistou uma vitória sobre o veterano do kickboxing GLORY, Dustin Jacoby. Agora Rountree enfrenta um ex-campeão do GLORY em Pereira com o título do UFC em jogo.

“Eu acho que é legal”, disse Rountree. “É definitivamente uma maneira divertida de ver isso, especialmente do ponto de vista dos fãs. Se eles virem Alex como o chefe final e eu puder ir e tentar o chefe final. Eu acho que é muito legal.

“Acho que acrescenta emoção. Acrescenta interesse e expectativa. Então, sim, eu gostaria de entretê-lo.