Khamzat Chimaev ‘ouviu algo clicar’ ao apertar a mandíbula de Robert Whittaker no UFC 308

Khamzat Chimaev não pretendia machucar Robert Whittaker, mas simplesmente aconteceu.

Na noite de sábado, no UFC 308, Chimaev conquistou a oitava vitória de sua carreira no UFC, parando Whittaker com uma manivela no pescoço no primeiro round. A finalização foi tão brutal que quebrou a mandíbula e os dentes do ex-campeão dos médios, algo que Chimaev só percebeu depois da luta.

“Antes de eu vir aqui, eles me mostraram, mas senti que algo estava errado com o queixo dele quando empurrei”, disse Chimaev em sua reunião de imprensa pós-luta. “Então eu me sinto mal por isso. Não tive a intenção de quebrar o queixo de alguém, mas é meu trabalho fazer alguém sofrer e me fazer feliz, minha família.

“Eu não estava tentando quebrar sua mandíbula de forma alguma”, acrescentou Chimaev mais tarde. “Acontece que eu fui estrangular e ouvi algo clicar. Achei que estava arrancando o pescoço dele, mas acho que quebrei a mandíbula.”

A vitória é a sexta finalização de Chimaev no UFC e lhe rendeu seu quinto bônus de desempenho. Também pode ter rendido a “Borz” uma disputa pelo título. Embora o ex-campeão Sean Strickland pareça ser o próximo na fila para o campeão Dricus du Plessis, o CEO do UFC, Dana White, sugeriu após a luta que talvez a hierarquia possa ter mudado. Se assim for, Chimaev está feliz em encontrar du Plessis em sua terra natal, a África do Sul, pela oportunidade.

“Se fosse pelo cinturão, não importa o rumo que isso vai dar”, disse Chimaev. “Só vou lá e pego meu ouro. Então cabe a Dana. Acho que eles nunca estiveram na África do Sul, então se forem, será uma boa história, e eu gostaria de aproveitar isso.”

E embora ganhar o título possa ser o objetivo final para muitos lutadores, para Chimaev isso é apenas o começo.

“Falei sobre três cinturões há muito tempo, então é claro que quero subir”, disse Chimaev. “Mas o que o Dana White e o UFC querem eu não sei. Primeiro tenho que na minha categoria de peso levar o cinturão, depois vou pensar nisso.”