Killer Pantera ‘ameaça’ Canelo Alvarez: “Eu faria qualquer coisa para enfrentá-lo”

Etodo mundo quer lutar Canelo. O boxeador mexicano é um dos melhores da história e isso significa que há muitos lutadores que pedem a oportunidade para competir com ele. Mas entre os possíveis candidatos ao futuro há um que entrou em cena com força tremenda. Todo mundo fala maravilhas de suas qualidades.

Este é Christian Mbilli, um boxeador francês de origem camaronesa, conhecido como a ‘Pantera Assassina’, e que muitos consideram um possível rival para o mexicano. Na verdade, muitos acreditam que ele seria um rival que dificultaria muito as coisas para Canelo.

Primeiro foi um conhecido promotor, o americano Bob Arum, que pediu que a luta acontecesse, o que talvez fosse o melhor que se poderia ver no momento. Mas agora vieram à tona as palavras do próprio lutador, Christian Mbilli, que após a última vitória já lançou o desafio a Canelo Alvarez. Suas palavras foram contundentes: “Canelo é o melhor. Todo mundo sabe disso. Mas agora quero provar que sou o melhor da categoria. Meu objetivo é lutar com ele. Faria qualquer coisa para lutar com ele”.

Um rebatedor incrível

Por isso é apelidado de Pantera Assassina, pela sua tremenda agressividade no ringue, pelo seu tremendo poder de soco que muitas vezes termina com os adversários na tela. O francês quer se comparar aos melhores e esse é o Canelo. O mexicano sempre tem a última palavra, mas há muitos no mundo do boxe que clamam por essa luta porque seria um verdadeiro espetáculo.