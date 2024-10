Kim Kardashian diz que os irmãos Menéndez deveriam ser libertados da prisão

Promotor Distrital do Condado de Los Angeles George Gascón anunciou na quinta-feira que os promotores estão analisando as alegações dos irmãos Menendez de que eles foram molestados pelo pai que mataram, e Gascón decidirá se Erik e Lyle devem ter um novo julgamento ou se devem obter uma nova frase – presumivelmente por homicídio culposo – isso poderia libertá-los.

Kim encontrei-me com Erik e Lyle no mês passado em uma prisão perto de San Diego e ela disse que um dos diretores lhe disse que se sentiriam confortáveis ​​tendo os irmãos Menendez como vizinhos.

Embora Kim diga que Erik e Lyle matar seu pai não é desculpável, ela diz que eles são produtos de suas experiências e são pessoas diferentes agora na casa dos 50 anos do que eram quando mataram seus pais, há mais de 35 anos.

Kim ressalta que o juiz do segundo julgamento dos irmãos Menendez, em 1995, não permitiu provas de que José Menéndez supostamente molestou seus filhos, e ela diz que Erik e Lyle “tiveram negado um segundo julgamento justo e que a exclusão de evidências cruciais de abuso negou a Erik e Lyle a oportunidade de apresentar plenamente seu caso, minando ainda mais a justiça de sua condenação”.

Kim nos diz… “O julgamento e a punição que esses irmãos receberam foram mais condizentes com um serial killer do que com dois indivíduos que suportaram anos de abuso sexual pelas mesmas pessoas que amavam e em quem confiavam”.