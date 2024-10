Kim Zolciak acusa Kroy Biermann de espioná-la em sua casa

O ex-aluno de ‘The Real Housewives of Atlanta’ entrou com uma moção na última quarta-feira, 9 de outubro, fazendo a alegação e também pedindo a um juiz que ordene que Kroy devolva seus pertences pessoais … de acordo com registros judiciais online vistos pelo TMZ.

As moções estão seladas, mas fontes familiarizadas com a situação dizem ao TMZ … Kim está disparando sobre Kroy supostamente vigiando-a dentro de sua casa – incluindo um incidente em que somos informados de que Kim diz que há fotos de Kroy desmaiado em seu armário após espionar dela.

Como já dissemos, um juiz ordenou que apenas Kim pudesse descer no porão, enquanto Kroy ficasse com o quarto principal… mas, nossas fontes dizem que Kim afirma que isso não o impediu – com ela alegando que ele caiu em seu espaço privado enquanto ela estava fora e pegou todas as câmeras de segurança que ela configurou para impedi-lo de invadir seu espaço.