Kirby Smart quer que os fãs da Geórgia falem mais alto e ajudem na vantagem do campo doméstico

ATENAS, Geórgia – O técnico Kirby Smart ficou desapontado com o desempenho um tanto discreto dos torcedores da casa na vitória do número 5 da Geórgia por 31 a 13 sobre Auburn, no sábado.

Embora tenha havido uma lotação anunciada de 93.033 pessoas no Sanford Stadium, Smart sentiu que os fãs não estavam barulhentos o suficiente. Alguns fãs até saíram mais cedo. Smart disse que queria que o barulho da multidão criasse mais vantagem em jogar em casa.

“Para ser honesto, provavelmente estou decepcionado com nossos fãs pela primeira vez”, disse Smart ao repórter lateral da rede de rádio da Geórgia e ex-quarterback dos Bulldogs, DJ Shockley, da WAGA TV de Atlanta, após o jogo. “Achei que faltou realmente afetar o jogo em termos de barulho, paixão e energia da torcida.”

A Geórgia (4-1, 2-1 Conferência Sudeste) estendeu sua seqüência de vitórias em casa para 27 jogos, um recorde escolar. A seqüência de vitórias em casa, iniciada em 2019, é a mais longa entre os times da FBS. O estado do Mississippi visita Atenas no sábado em outro jogo da SEC.

“Precisamos que seja difícil para outros times jogarem aqui, mas não é”, disse Smart em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Não é o mesmo que era no passado. Tem que ser enérgico. Tem que ser.”

O técnico da Geórgia, Kirby Smart, disse que sentiu que os torcedores não falaram o suficiente durante a vitória de sábado contra o Auburn, acrescentando na segunda-feira que “não há problema em dizer como você se sente e tentar unir a família”. John Adams/Ícone Sportswire

Na segunda-feira, Smart manteve sua crítica.

“Acho que disse o que disse e mantenho o que disse e sinto que poderia ter sido melhor, mas meu trabalho é treinar o time de futebol e farei o melhor que puder ao meu alcance”, disse Smart.

As preocupações de Smart podem ter sido influenciadas por ver as lutas de outras equipes do Top 25 da AP em derrotas nas estradas no sábado, incluindo a impressionante vitória de Vanderbilt por 40-35 sobre o número 1 do Alabama.

Após o jogo desta semana contra o Mississippi State, a Geórgia jogará três jogos consecutivos fora de Atenas, incluindo um jogo em 19 de outubro no No. 1 Texas e um jogo em 9 de novembro no No. 9 Ole Miss. para jogar no 8º Tennessee.

As críticas de Smart aos fãs foram um tema popular de perguntas em sua coletiva de imprensa semanal na segunda-feira. Ele ficou irritado depois que lhe perguntaram em que ponto do jogo ele sentiu que os torcedores decepcionaram o time.

“É como se você quisesse fazer disso nós contra eles”, disse Smart. “Não é disso que se trata. Somos uma equipe. Somos uma unidade e acho que não há problema em dizer como vocês se sentem e tentar reunir a família e seguir na direção certa e vocês querem fazer isso sobre ‘Kirby disse isso’.”

Dois jogadores da Geórgia disponibilizados para entrevistas na segunda-feira, o guarda esquerdo Dylan Fairchild e o linebacker externo Chaz Chambliss, disseram não estar cientes de um declínio no apoio dos torcedores no jogo.

“Sábado, quero dizer, eu estava preso no jogo”, disse Fairchild. “Estou totalmente focado no que tenho que fazer.”

Chambliss acrescentou: “Quando estou em campo, não gosto muito de toda a energia e tudo mais. Só quero me concentrar em minha tarefa e em obter comunicação em todo o campo. silêncio mortal lá fora.”

Smart disse que a longa série de vitórias consecutivas em casa da Geórgia pode ter estragado os torcedores.

“Você vence esses jogos em casa e talvez considere isso garantido se vencer tantos jogos em casa”, disse Smart. “Mas eu sei disso. É difícil. Essas equipes atravessando a SEC, você torna isso difícil para elas com o que faz e com o que cria. … Trata-se de todos nós seguirmos na mesma direção.”