Kirk Cousins ​​​​deixa voar na noite da carreira com a vitória dos Falcons no OT

ATLANTA – Enquanto Kirk Cousins ​​corria de volta pelo túnel nº 4 dentro do Mercedes-Benz Stadium na noite de quinta-feira, uma pequena multidão de fãs do Atlanta Falcons começou a gritar por sua atenção, gritando “Kirk!”

Cousins, que havia acabado de terminar o jogo de sua carreira com uma vitória por 36-30 na prorrogação sobre o Tampa Bay Buccaneers, olhou, sorriu e fez um rápido sinal de positivo.

Esses foram os tipos de momentos para os quais os Falcons trouxeram Cousins ​​a Atlanta em março e lhe pagaram US$ 180 milhões para conseguir – quando tudo importava, nos momentos finais, na prorrogação, fazer as jogadas que significam vitórias sobre derrotas.

Na noite de quinta-feira, Cousins ​​​​fez isso em uma performance que bateu recordes pessoais e de franquia.

Cousins ​​passou para 509 jardas contra o Tampa Bay, a primeira vez que atingiu esse marco, quebrando seu recorde pessoal de 460 jardas estabelecido há dois anos. Ele também estabeleceu o recorde dos Falcons de jardas passadas em um jogo, quebrando a marca estabelecida pelo ex-quarterback do Atlanta Matt Ryan, que arremessou 503 jardas em 2016 contra o Carolina.

“Esta é a primeira vez que faço isso, mas honestamente, precisava de um quarto extra para chegar lá na prorrogação. Mas Zac continuou colocando a bola na minha mão, me deu muitas rebatidas”, disse Cousins, referindo-se ao coordenador ofensivo dos Falcons. Zac Robinson.

“É incrível o que você pode fazer quando está em campo e tem mais chances.”

Coincidentemente, aconteceu em uma noite em que Ryan foi colocado no Anel de Honra dos Falcons no intervalo. Cousins ​​teve oportunidade após oportunidade de quebrar a marca de Ryan. Ele completou passes para sete Falcons, incluindo 12, o recorde de sua carreira, para o recebedor Drake London para 154 jardas e um touchdown. Ele também completou nove para o recebedor Darnell Mooney para 105 jardas e dois touchdowns e sete para o tight end Kyle Pitts para 88 jardas.

Em diferentes momentos, os jogadores do Atlanta perceberam que Cousins ​​​​estava em algo diferente na noite de quinta-feira. Para o running back Bijan Robinson, ele percebeu isso no início do quarto período, quando Cousins ​​encontrou Mooney para seu segundo touchdown.

Sentindo isso Os Buccaneers entraram na Semana 5 atacando oponentes com 37% das quedas, o terceiro na NFL. Mas na noite de quinta-feira, eles atacaram Kirk Cousins ​​​​apenas em 20% das quedas (12 de 60). O Falcons QB se saiu bem em tais situações, especialmente em comparação com as semanas 1-4: Semanas 1-4 Semana 5 YPA 4.9 5.5 Comp-Att 13-28 8-12 % de compensação 46% 67% % fora da meta 33% 0% TD-INT 0-4 0-0 – Pesquisa ESPN

Para Cousins, isso aconteceu no segundo trimestre.

“Eu dei alguns passes onde estava antecipando onde Kyle estaria, onde Drake estaria”, disse Cousins. “E eu estava um pouco à frente no bom sentido. Joguei de forma decisiva.

“Eu simplesmente não fui tão decisivo nas primeiras semanas. Tenho tentado garantir que é para onde eles estão indo e garantir que é isso que estou vendo antes de deixar acontecer.”

Na quinta-feira, ele tinha a confiança, a compreensão e a expectativa que procurava, do tipo que tinha em Washington e Minnesota. Ele estava procurando por isso com seus companheiros de equipe dos Falcons durante o primeiro mês da temporada. E agora começou a fluir. Ele começou a ficar mais confortável.

O técnico dos Falcons, Raheem Morris, descreveu o futebol como “uma questão de confiança” e a cada semana ele disse que via Cousins ​​ficar mais confiante após a lesão no tendão de Aquiles que encerrou a temporada em 2023. Na quinta-feira, houve mais um passo em direção ao que poderia ser possível para os Falcões.

Cousins ​​completou 42 de 58 passes com quatro touchdowns e uma interceptação. Ele mirou em quatro coletores de passes pelo menos oito vezes em um jogo de ida e volta que viu cinco mudanças de liderança.

“Isso foi uma loucura”, disse Pitts. “E um dos caras apostou 500, então foi uma loucura ver isso por mim mesmo. Ele é um verdadeiro líder como Matt era, e só por ter outro cara assim, você pode aprender muito com ele.”

No entanto, foi o cara que Cousins ​​menos almejou quem fez a jogada vencedora na noite de quinta-feira: KhaDarel Hodge, que foi um receptor profundo durante a maior parte de sua carreira e ganhou a vida na NFL como um jogador-chave de times especiais que poderia contribuir no ataque em apuros.

Duas vezes, London saiu com possíveis lesões, e duas vezes Hodge entrou e fez uma recepção, inclusive na prorrogação. Entrando em campo com o ataque na linha de 45 jardas de Tampa Bay, Hodge pegou um gancho de 5 jardas, virou-se e começou a correr. Cousins ​​​​percebeu que seria um ganho rápido e fariam outra jogada. Em vez disso, Hodge ultrapassou a maioria dos defensores dos Bucs até a end zone.

Game Over. Vitórias consecutivas sobre os adversários da NFC South garantidas. Um jogo de 500 jardas para Cousins ​​alcançado.

Foi o segundo touchdown da carreira de Hodge, e o primeiro desde 2022. E depois ele acabou nos ombros de seus companheiros de equipe.

“Eu estava tentando conter as lágrimas”, disse Hodge. “Mas eles saíram.”

Oportunidades como essa eram escassas para Hodge. Sua carreira muitas vezes consistiu em momentos de soletrar a estrela ou desempenhar pequenos papéis ofensivos. Em apenas uma de suas sete temporadas na NFL, ele jogou mais de 50% dos snaps ofensivos de seu time.

Cousins ​​​​o encontrou para a jogada vencedora em uma noite em que ele rotineiramente encontrava suas estrelas. Esse passe para Hodge, disse Cousins, seria memorável. Cousins ​​mostrou o que pode fazer quando está saudável e com a bola. Repetidamente, ele tomou a decisão certa e encontrou o jogador certo.

Foi o suficiente para dar aos Falcons vitórias consecutivas, empurrando-os para 3-2 em uma NFC South acirrada. E o suficiente para o time finalmente ver do que é capaz com seu ataque e seu novo quarterback.