Kirk Cousins ​​e Falcons venceram Bucs na prorrogação

ATLANTA – O Atlanta Falcons e o Tampa Bay Buccaneers estabeleceram cedo que o jogo de quinta à noite seria um duelo ofensivo, com ambos os times marcando touchdowns em suas primeiras posses, então parecia apropriado que o confronto da NFC South fosse decidido por um passe longo para TD.

Kirk Cousins ​​​​lançou seu quarto touchdown no jogo, um placar de 45 jardas para KhaDarel Hodge, que havia entrado na disputa após uma lesão de Drake London, para dar aos Falcons uma vitória por 36-30 na prorrogação.

O field goal de 52 jardas de Younghoe Koo quando o tempo expirou no regulamento forçou a prorrogação, e Cousins ​​​​cuidou do resto ao estabelecer uma marca de aprovação na carreira com 509 jardas para levar o Atlanta (3-2) ao empate no topo da divisão.

Kirk Cousins ​​​​marcou seu quinto touchdown com passe verde no minuto final do regulamento/OT nas últimas cinco temporadas, o maior número da NFL. AP Foto/John Bazemore

Falcões de Atlanta

A diferença entre chegar ou não aos playoffs, vencer uma divisão ou não, está em jogos como o de quinta-feira.

Com 3-2, com vitórias consecutivas dramáticas sobre New Orleans e Tampa Bay, Atlanta tem uma vantagem inicial na NFC South graças ao desempate sobre Saints e Buccaneers. Isso poderá ser crucial em dezembro e janeiro, no que parece ser uma divisão estreita.

Análise do QB: Cousins ​​​​parecia saudável e, de volta ao quarterback, os Falcons deram um contrato de US$ 180 milhões na entressafra. Ele completou 42 de 58 passes para 509 jardas, 4 touchdowns e 1 interceptação.

É a sexta vez que ele arremessa 350 jardas e três touchdowns em um jogo do horário nobre, empatando com Patrick Mahomes e Peyton Manning, de acordo com a ESPN Research.

Estatística surpreendente: Drake London continua a ser dominante quando enfrenta o Tampa Bay – três de seus quatro jogos de 100 jardas na carreira foram contra os Buccaneers, incluindo o desempenho de 12 recepções e 154 jardas de quinta-feira. Ele também conseguiu seu primeiro touchdown contra o Tampa Bay no primeiro quarto.

Tendência promissora: Darnell Mooney continua a se parecer mais com o recebedor que foi em Chicago em 2021 do que com suas duas últimas temporadas com os Bears. Ele teve seu primeiro jogo com múltiplas recepções para touchdown – em 2021 ele teve um jogo com corridas e recepções para touchdown – e suas 9 recepções para 105 jardas estão entre os recordes de sua carreira. Ele teve duas quedas, no entanto, incluindo uma que poderia ter custado caro.

Desempenho mais surpreendente: Uma semana depois de não conseguir um passe contra o New Orleans, o tight end Kyle Pitts fez seu melhor jogo estatístico em quase um ano, conseguindo 7 recepções para 88 jardas, emergindo mais uma vez como parte do ataque de Atlanta. Suas recepções e jardas são as maiores desde 8 de outubro de 2023 contra o Houston, quando Pitts teve sete recepções para 87 jardas em 11 alvos, o recorde de sua carreira. -Michael Rothstein

Próximo jogo: no Carolina Panthers (16h25 horário do leste dos EUA, domingo, 13 de outubro)

Mike Evans marcou sua 99ª recepção para touchdown, empatando-o com Don Hutson na 11ª maior recepção de todos os tempos. Imagens de Kevin C. Cox / Getty

Bucaneiros de Tampa Bay

Durante todo o verão, os Bucs ouviram que os Falcons eram o time a ser batido na NFC South, apesar de Tampa ter vencido a divisão nos últimos três anos. Isso soou verdadeiro na noite de quinta-feira, sendo agora uma corrida de três equipes com os Bucs em Nova Orleans.

Tampa Bay tem muitos jogadores de que precisa para ficar saudável e tem nove dias para isso.

Análise do QB: Baker Mayfield completou 13 de 16 passes para 129 jardas, três touchdowns – dois para o wide receiver Mike Evans – e nenhuma interceptação no primeiro tempo. Ele sofreu blitz em sete dos 15 rebatidas (47%) no primeiro tempo, com todos os três touchdowns vindo contra a blitz. Os 11 touchdowns de Mayfield nos primeiros cinco jogos são os melhores da carreira.

Maior buraco no plano de jogo: Com o linebacker do Tampa, SirVocea Dennis, na reserva devido a uma lesão no ombro, os Falcons exploraram rotineiramente KJ Britt na cobertura. Ele rendeu um touchdown de 18 jardas para o wide receiver Drake London no ataque inicial.

Desempenho surpreendente: A defesa dos Bucs rendeu 550 jardas de ataque total. Eles deram um passo à frente na semana passada contra os Eagles em termos de tackles perdidos, mas tiveram dificuldades contra os Falcons neste departamento, rendendo um total de 87 jardas após o contato – 34 em corridas e 53 em recepções – de acordo com a ESPN Research. – Jenna Laine

Próximo jogo: no New Orleans Saints (13h horário do leste dos EUA, domingo, 13 de outubro)