Kirk Cousins ​​e Kyle Pitts se conectam para Falcons TD de 36 jardas

TAMPA – O Atlanta Falcons teve um fumble recuperado e uma grande conversão de quarta descida para um touchdown nos primeiros minutos do jogo de domingo contra o rival da divisão Tampa Bay Buccaneers.

O quarterback do Falcons, Kirk Cousins, lançou um passe sobre a defesa para o tight end Kyle Pitts na quarta descida para um touchdown de 36 jardas faltando 12:52 para o fim do primeiro quarto. Uma bandeira caiu na jogada, mas foi uma defesa defensiva sobre os Bucs, e os Falcons recusaram. Os Falcons abriram vantagem por 7 a 0 com um ponto extra para Younghoe Koo.

Foi a primeira recepção para touchdown de Pitts desde a semana 1. Ele apareceu nas últimas semanas com 17 recepções nos últimos três jogos. e ele teve um grande começo na semana 8.

Os Falcons obtiveram a posse da bola quando o running back dos Bucs, Rachaad White, se atrapalhou no segundo snap do jogo. A segurança destacada do Atlanta, Jessie Bates III, deu um soco na bola e a recuperou, o terceiro fumble forçado de Bates na temporada – todos contra o Tampa Bay.