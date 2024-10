Klay Thompson supera os nervos e marca 10 na estreia do Mavericks

DALLAS – O friozinho na barriga de Klay Thompson durante dias antes do jogo de pré-temporada de quinta-feira à noite, sua primeira aparição na NBA sem o uniforme do Golden State Warriors.

“Acho que não estou tão nervoso desde o jogo 1 das finais de 2015”, disse Thompson depois de marcar 10 pontos em 18 minutos do primeiro tempo durante a derrota dos Mavs por 107-102 para o Utah Jazz. “Foi tão bom ir lá, brincar e aliviar o nervosismo. Foi uma experiência nova e é uma sensação natural quando você está em algum lugar há tanto tempo e está em um lugar novo em um novo ambiente. com o uniforme, foi incrível.”

Thompson passou as primeiras 13 temporadas de sua carreira no Warriors, desempenhando um papel importante em quatro campeonatos da NBA como metade dos “Splash Brothers” ao lado de Stephen Curry. Mas ele optou por ingressar no Dallas como agente livre neste verão.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Estou muito animado para experimentar um novo capítulo”, disse Thompson, que descansou durante a abertura da pré-temporada dos Mavs na noite de segunda-feira. “Vai ser especial. Eu simplesmente sei disso.”

Quinta-feira foi a primeira vez que Thompson usou o número 31 na NBA, já que seu conhecido número 11 pertence a Kyrie Irving em Dallas. Thompson escolheu seu novo número como uma homenagem ao armador do Hall da Fama, Reggie Miller, um favorito de infância que Thompson provavelmente passará pelo quinto lugar na lista de 3 pontos de todos os tempos nesta temporada. Mas Thompson também aprecia a sua relevância histórica em Dallas. Foi usado pela última vez pelos Mavs por Jason Terry, o sexto homem do ano de 2009, que foi uma parte fundamental da equipe do Dallas nas finais de 2006 e do time do campeonato de 2011.

Terry, que estava no banco dos visitantes na noite de quinta-feira como assistente técnico do Jazz, disse que aprova que Thompson use seu antigo número.

“O fato de ele também ter colocado a faixa na cabeça me deixa exultante”, disse Terry, que usou a faixa na cabeça ao longo de sua carreira de jogador, à ESPN. “Tudo o que eu disse [to Thompson] tudo o que ele me deve é ​​dar alguns tiros. É isso. Faça o número certo, é isso. Faça algumas fotos. E ele fará isso. Acho que ele vai jogar com muito a provar. Obviamente ele fez grandes coisas, coisas históricas com o Golden State, e ele quer virar uma página e ir para outro capítulo e deixar outra marca em seu legado aqui com Dallas”.

A multidão do American Airlines Center rugiu quando Thompson foi apresentado à escalação inicial dos Mavs. Os torcedores da casa tiveram que esperar até o segundo quarto para seu primeiro gol, já que ele errou as três primeiras tentativas de chute durante sua passagem de nove minutos no primeiro quarto, dividindo um par de lances livres.

Na posse de bola inicial do segundo quarto, depois que Thompson disse que seus nervos se acalmaram durante um breve descanso no banco, ele se enrolou em uma tela fora da bola e lançou um arremesso de pegar e atirar um pouco à direita do topo do o arco. Ele conseguiu um salto de arremessador, quando a bola saiu da borda e beijou o vidro antes de ir para a cesta. Foi uma das três cestas de 3 pontos que ele acertou no quarto.

“Para ele esta noite, há muitos pontos positivos”, disse o técnico do Mavs, Jason Kidd. “Ele tem uma ótima aparência que todos nós pensamos que ele é capaz de fazer, mas ele nunca se apressa. Ele nunca força nada. Ele provavelmente recusou alguns arremessos que encorajaríamos para ele dar, mas confiamos que ele está fazendo o certo decisão.”

Thompson disse que sentiu um aperto nas costas, mas que estaria pronto para o jogo de pré-temporada de segunda-feira à noite contra o LA Clippers.

A superestrela do Mavs, Luka Doncic, que perdeu os dois jogos da pré-temporada por causa de uma contusão na panturrilha esquerda, ficará de fora novamente na segunda-feira, mas poderá participar do “ensaio geral” final da pré-temporada em 17 de outubro contra o Milwaukee Bucks, de acordo com Kidd.