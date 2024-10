Knicks se recuperam contra Pacers na estreia de Karl-Anthony Towns no MSG

NOVA YORK – O New York Knicks foi destruído na terça-feira na abertura da temporada, finalizado por um dilúvio de triplos do Boston Celtics. Um recorde da NBA com 29 deles, para ser exato.

Esse gosto ainda estava na boca dos Knicks quando eles tomaram a palavra para sua estreia em casa na noite de sexta-feira, e o clube usou isso como combustível para perfurar o Indiana Pacers por 123-98 em Karl-Anthony Towns e a estreia de Mikal Bridges em casa no Madison Square Garden .

“Sempre que você leva um chute na bunda em rede nacional na NBA, isso significa que você tem que intensificar”, disse o ala Josh Hart, um dos quatro titulares de Nova York a terminar com 20 ou mais pontos contra o Indiana. Bridges and Towns teve 21 cada, enquanto o general Jalen Brunson terminou com 26, o melhor do jogo.

“Adorei a forma como nossos jogadores responderam”, disse o técnico do Knicks, Tom Thibodeau. “A luta que mostramos foi muito maior.”

O resultado foi satisfatório para os Knicks, que, além de superar a derrota embaraçosa para o Boston, também buscavam vingança pela derrota no jogo 7 da temporada passada para os Pacers (1-1) no Garden, nas semifinais da Conferência Leste.

A reversão da derrota dos Knicks na abertura da temporada foi mais aparente na ponta defensiva. Em Boston, os Knicks lutaram muito para defender o perímetro. Na sexta-feira, Nova York manteve o Pacers – o segundo melhor ataque da liga na temporada passada – com 3 de 30 do arco.

Em particular, os alas dos Knicks foram agressivos com a estrela do Indiana, Tyrese Haliburton, mantendo-o sem gols em oito arremessos.

“Eu simplesmente fui mal, mano. Acontece”, disse Haliburton.

Bridges começou o jogo em Haliburton defensivamente antes de dar lugar a Hart e OG Anunoby por algumas posses de bola de cada vez. Os Knicks (1-1) saíram em transição várias vezes após derrotas do Pacers, marcando 29 pontos nos 14 erros do Indiana durante a competição.

A multidão do Garden estava animada desde o início, iluminando-se para apoiar Towns – um produto local do subúrbio de Nova Jersey – e Bridges em sua primeira ação significativa em casa. O jogo estava mais ou menos no meio do terceiro, quando Nova York avançava por 30 pontos. Mas os fãs ainda estavam turbulentos por causa não apenas dos Knicks, mas também do New York Yankees, que estava jogando o Jogo 1 da World Series.

Um enorme “Let’s Go Yankees!” O canto começou no quarto período depois que Giancarlo Stanton acertou um home run de duas corridas para colocar os Yanks em vantagem por 2 a 1, e então o canto foi repetido quando o chute de Stanton foi mostrado na tela de vídeo da arena. Towns estava entre os fãs e começou a agitar a toalha descontroladamente enquanto observava o desenrolar da jogada.

“Ah, eu estava olhando para cima [at the jumbotron] com certeza”, disse Towns, um torcedor dos Yankees que assistiu ao jogo – que foi encerrado por Freddie Freeman, do Los Angeles Dodgers, com um grand slam – atentamente no vestiário enquanto fazia sua entrevista pós-jogo.