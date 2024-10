Kourtney e Travis foram para a fazenda com Baby Rocky durante as filmagens de ‘The Kardashians’

Kourtney Kardashian está mergulhando de cabeça na temporada assustadora, chegando a uma fazenda na Califórnia com Travis Barker seu pequeno Rochoso e alguns outros membros famosos da família!

Uma testemunha disse ao TMZ que as câmeras estavam rodando na quinta-feira em Underwood Family Farms em Moorpark, onde a equipe de Kourtney – incluindo seus filhos Penélope dar Reinado , Kris Jenner o garotinho de Kim Santo dar Khloé filha Verdadeiro – estávamos absorvendo toda a diversão festiva da fazenda!

O TMZ também tirou algumas fotos do passeio, e foi um clima descontraído enquanto a equipe passeava pela fazenda, tentando manter a calma entre os moradores locais enquanto uma enorme equipe de filmagem capturava cada movimento seu.

Parece que Kourt e Trav ainda estão em alta com seu pequeno pacote de alegria, Rocky… que já está vivendo a vida de rockstar ao pegar a estrada para a turnê do Blink-182 no mês passado.