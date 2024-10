Kyler Murray anuncia parceria com Call of Duty

TEMPE, Arizona – Um dia depois de liderar o Arizona Cardinals na vitória de retorno sobre o San Francisco 49ers, Kyler Murray deu o troll final na segunda-feira.

Murray postou nas redes sociais que estava fazendo parceria com Call of Duty antes do lançamento do novo jogo da franquia, Black Ops 6, no final deste mês.

Durante anos, Murray foi criticado por jogar videogame nas horas vagas, com trolls e críticos visando sua afinidade com Call of Duty.

Mas, como explicou à ESPN em 2021, os videogames são uma válvula de escape para ele.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“É uma questão de nos acalmarmos e darmos um passo para trás, termos uma perspectiva diferente”, disse Murray à ESPN. “Muitos de nós adoramos fazer isso, então definitivamente ajuda o mental, porque o jogo de futebol, o esporte em geral, é muito emocionante”.

Em um vídeo do YouTube que Murray postou em correlação com a parceria, ele respondeu a perguntas das redes sociais sobre diversos tópicos, incluindo videogames.

“Não sei quem ou por que eles me transformaram no rosto de todas as piadas de Call of Duty”, disse Murray. “Mas na verdade eu agradeço porque acabamos de fazer parceria.”

Murray mencionou no vídeo que cresceu jogando Call of Duty e que colaborar com a franquia de videogame teria sido um sonho tornado realidade para sua versão mais jovem.