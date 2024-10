Kylian Mbappé defendido pela seleção francesa em meio a reportagens em boate

Wesley Fofana saiu em defesa do capitão da França, Kylian Mbappé, depois que surgiram relatos de que o atacante do Real Madrid estava em uma boate na Suécia na noite da vitória de seu time na UEFA Nations League sobre Israel.

Mbappé já havia sido criticado em alguns cantos por pular Os azuis jogos contra Israel e Bélgica enquanto estava disponível para jogar pelo Real Madrid antes mesmo da publicação sueca Aftonbladet dizer que o ex-jogador do Paris Saint-Germain estava em uma boate em Estocolmo enquanto seus compatriotas conquistavam uma vitória por 4 x 1 na quinta-feira.

O atacante sofreu uma lesão muscular em setembro, mas retornou aos gramados da Liga dos Campeões mais cedo do que o previsto, em 2 de outubro, quando o Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente para o Lille e iniciou o jogo subsequente da LaLiga contra o Villarreal após ser omitido do A equipa de Didier Deschamps por falta de preparação.

“As pessoas podem fazer o que quiserem com seu tempo livre”, disse Fofana, zagueiro do Chelsea, em entrevista coletiva no sábado. “Não é algo que nós [the France squad] falei hoje, não tinha ouvido falar dessa história.

“Ele faz o que quer; é um grande cara e um grande profissional. Estamos dando muita importância a isso? Não sei. Ele é o melhor jogador francês, então é normal que isso seja muito divulgado.

“Acho que de vez em quando [the media] ir um pouco longe demais. Você deveria pedir mais informações a Kylian Mbappé.”

O meio-campista da Lazio, Matteo Guendouzi, também abordou as reportagens ao falar com a mídia.

“Não temos dúvidas sobre Kylian. … Não há dúvidas sobre sua paixão [for his country]”, disse ele. “Ele ama seu país; ele continuará a nos ajudar. Devemos parar de falar muito sobre isso.

“Ele tem dias de folga; ele pode fazer o que quiser.”

A França está em segundo lugar no grupo A2 da Liga das Nações. Eles jogam contra a Bélgica em Bruxelas na segunda-feira.