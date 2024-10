Kylian Mbappé fora da seleção francesa para ajudar na recuperação da coxa

Kylian Mbappé foi deixado de fora da seleção francesa de Didier Deschamps para os próximos jogos da Liga das Nações, contra Israel e Bélgica, para ajudar na recuperação de uma lesão na coxa.

Mbappé sofreu uma pancada na vitória do Real Madrid por 3 a 2 na LaLiga sobre o Alavés em 24 de setembro e inicialmente deveria perder três semanas, embora estivesse em forma o suficiente para sair do banco na surpreendente derrota de seu clube por 1 a 0 para o Lille, no Liga dos Campeões na quarta-feira.

Apesar do retorno antecipado, Deschamps escolheu deixar seu capitão de fora para permitir-lhe maximizar o tempo de recuperação enquanto estiver em Madrid.

“Falei com Kylian sobre a situação, que ainda é incerta depois de entrar como reserva na quarta-feira. Ele tem uma partida no sábado e há dúvidas”, disse Deschamps em entrevista coletiva após o anúncio da escalação.

“Ele tem um problema que não é grave, mas precisa de tratamento para se recuperar adequadamente. Não estou aqui para correr riscos. É por isso que Kylian não está aqui.”

Deschamps também levantou preocupações sobre o estado de espírito de Mbappé durante a última pausa internacional, em setembro, quando a França foi derrotada pela Itália antes de vencer a Bélgica.

“Não tenho dúvidas sobre o empenho de Kylian, mas ele não estava nas melhores condições durante o último encontro”, disse o treinador principal.

Nomeando sua primeira escalação desde a surpreendente decisão de Antoine Griezmann de se aposentar das seleções, com 137 internacionalizações, Deschamps escolheu Christopher Nkunku, Michael Olise e Bradley Barcola para ajudar a preencher a lacuna deixada pelas ausências de Mbappé e do veterano do Atlético Madrid.

A última vez que uma seleção francesa não contou com Mbappé ou Griezmann foi em novembro de 2013, quando Os azuis venceu a Ucrânia por 3 a 0 e se classificou para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Mbappé tinha 14 anos na época.

“É estranho não vê-lo”, disse Deschamps sobre Griezmann. “Só posso agradecer-lhe por tudo o que fez e trouxe à seleção francesa.

“Ele também não está encerrando a carreira. É um exemplo muito bom a seguir para os jovens. Não foi fácil para ele em sua carreira, inclusive na França. Ele sempre foi generoso. Ele era um líder em campo, em seu próprio campo. maneira, e ele era versátil.”

A França enfrenta Israel em Budapeste no dia 11 de outubro, antes de viajar a Bruxelas para o jogo contra a Bélgica no dia 14 de outubro.