Kylian Mbappé: PSG irá aos tribunais após decisão sobre disputa salarial

O Paris Saint-Germain levará a disputa salarial com Kylian Mbappé a tribunal depois que a Ligue de Football Professionnel (LFP) decidiu a favor do capitão da França na sexta-feira.

A mídia francesa informou que Mbappé, que não comentou a disputa, está buscando cerca de 55 milhões de euros (60 milhões de dólares) em salários e bônus que diz ser devidos pelo clube.

Os campeões da Ligue 1 disseram que o contrato de Mbappé foi “alterado legalmente” e que ele renegou compromissos quando deixou o clube para se juntar ao gigante espanhol Real Madrid durante a janela de transferências do verão.

O PSG disse no mês passado que Mbappé, 25 anos, recusou uma oferta da LFP para mediar a questão.

A Comissão Conjunta Nacional de Apelações da LFP ouviu as partes em 15 de outubro e anunciou na sexta-feira que havia decidido a favor de Mbappé.

“O clube deve pagar-lhe o salário que reivindica. Esta decisão não é passível de recurso, mas pode ser submetida à FFF [French Football Federation] Comitê Executivo”, disse a LFP à Reuters.

No entanto, o PSG disse que seria “obrigado a levar o caso aos tribunais competentes”, enquanto ainda tenta encontrar uma “solução amigável” com Mbappé, que se tornou o maior goleador de todos os tempos do clube francês durante sua estadia de sete anos na capital. .

Kylian Mbappé trocou o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid em junho. Foto de Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

“O que está em debate, e que acabará por ser ouvido perante um tribunal apropriado, é que o contrato original foi legalmente alterado em agosto de 2023 em relação à temporada 2024-25, e também totalmente reconhecido pelo jogador, inclusive em janeiro de 2024 – até o O jogador decidiu então renegar todos os seus compromissos ao deixar o clube”, disse um porta-voz do PSG.

“Por uma questão de lei e de fato, o jogador deixou claros e repetidos compromissos públicos e privados que o clube simplesmente pede que sejam honrados, com o jogador recebendo benefícios sem precedentes do clube ao longo de sete anos em Paris.

“O clube espera que estes compromissos básicos sejam simplesmente respeitados, sabendo que o clube será forçado a fazer com que a má-fé do jogador seja julgada pelos tribunais competentes se o jogador, lamentavelmente, tentar prosseguir com esta disputa incompreensivelmente prejudicial, para si e para o futebol francês, ainda mais. .”

Os representantes de Mbappé não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

Em janeiro, Mbappé disse que fez um acordo com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que iria “proteger todas as partes e preservar a serenidade do clube para os desafios futuros”.