Kylian Mbappé quase em forma para o confronto Real Madrid-Lille UCL

Kylian Mbappé recuperou de lesão e está disponível para jogar pelo Real Madrid frente ao Lille na Liga dos Campeões, confirmou Carlo Ancelotti, dizendo que “se não houver risco, jogará desde o primeiro minuto”.

Mbappé sofreu uma lesão na coxa na vitória do Real Madrid por 3 a 2 na LaLiga sobre o Alavés, em 24 de setembro, com uma fonte dizendo à ESPN que o atacante deveria ficar fora de ação por cerca de três semanas.

No entanto, o capitão da França viajou com a seleção do Real Madrid para o Lille na terça-feira e, falando mais tarde na conferência de imprensa pré-jogo, Ancelotti confirmou que Mbappé estava de volta à disputa.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Sim, ele se recuperou bem e rápido”, disse Ancelotti. “Mas ele só treinou sozinho ontem. Ele ficou afastado por pouco tempo, então não perdeu a condição. Vamos treinar agora, ele vai treinar conosco e depois avaliaremos e tomaremos a decisão certa. Não queremos correr nenhum risco.”

Mbappé – que marcou sete gols pelo Real Madrid nesta temporada em todas as competições – perdeu apenas um jogo, o empate de 1 x 1 do Real com o Atlético de Madrid no clássico de domingo.

“Ele teve uma distensão”, disse Ancelotti. “Agora, com a nova tecnologia, eles falam em grau um, grau dois… Em pouco menos de uma semana, ele se recuperou bem. Ele queria viajar para jogar. Se ele se sentir bem, 100%, ele poderá jogar. Se não houver risco, ele vai jogar desde o primeiro minuto.”

O clássico de Madrid foi interrompido no segundo tempo, quando o árbitro suspendeu o jogo após objetos serem lançados por torcedores do Atlético atrás de uma das balizas do Metropolitano.

Ancelotti relutou em comentar as críticas do técnico do Atlético, Diego Simeone, e do capitão Koke, de Thibaut Courtois, após alegarem que a comemoração do goleiro de Éder Militão pelo goleiro teria provocado o incidente.

Kylian Mbappé viajou com a equipa do Real Madrid para o Lille. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

“Como sempre, respeito a opinião de todos”, disse Ancelotti. “Mas acho que a questão é bastante clara. Houve atos violentos no jogo, e pessoas violentas não podem estar num jogo de futebol, nem na sociedade… Todos viram o que aconteceu.

“Falando sobre o comportamento de Courtois durante o jogo [the fans] cantado ‘morrer’ [at him] Não sei quantas vezes… Está faltando o objetivo. Não sei mais o que dizer.”

O médio do Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, condenou o comportamento dos adeptos.

“Não é bom para a imagem do futebol”, disse Tchouameni. “Poderia ser na Espanha, na França, no Brasil, em qualquer lugar… Muita gente e crianças assistem aos jogos e querem curtir o espetáculo. Temos que lidar com esse problema.”

O Real Madrid venceu o Estugarda por 3-1 no jogo de estreia da Liga dos Campeões, no Bernabéu, enquanto o Lille – quinto classificado da Ligue 1 – perdeu por 2-0 no terreno do Sporting CP.