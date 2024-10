Kylie Jenner documenta estreia de ‘Conto de Fadas’ na Semana da Moda de Paris na Disneylândia

É seguro dizer Kylie Jenner teve um momento mágico na Paris Fashion Week … quando ela apareceu na passarela do desfile de Coperni, que por acaso aconteceu na Disneylândia.

Confira… a estrela de reality show exibiu suas coisas em um deslumbrante vestido de princesa preto, combinado com luvas até os cotovelos combinando. A aparência do magnata do kit labial ficou ainda mais especial graças ao cenário mágico… O castelo da Disneyland Paris – uma versão rosa e azul da morada da Bela Adormecida.