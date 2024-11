Kylie Jenner posa como personagem de ficção científica ‘Barbarella’ para o Halloween

A modelo/magnata postou várias fotos dela como personagem vintage em seu Instagram na manhã de quarta-feira… primeiro posando com um top prateado e uma saia de seda branca – e expondo sua barriga tonificada enquanto olha para longe.

Outra foto captura a irmã mais nova de KarJenner com uma peruca loira morango – blaster na mão, cotovelo apoiado em uma perna coberta de meia.

Uma foto final mostra a estrela rastejando de quatro em um conjunto felpudo preto e branco, completo com cauda e botas prateadas de cano alto.

Ela legendou todas as três fotos com apenas uma palavra, “BARBARELLA”, escrita em letras maiúsculas … então, temos a sensação de que ela está muito animada com sua fantasia.